СК возбудил пять дел по фактам артобстрелов в Донбассе

Следственный комитет установил новые факты артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донбасса, в результате которых получили ранения мирные жители, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По имеющейся информации, с 30 мая по 1 июня велся обстрел объектов гражданской инфраструктуры в поселках Коминтерново, Ленинское, Веселое ДНР, а также в поселке Донецкий ЛНР. В результате случившегося пострадали 6 человек, в том числе ребенок, сообщается на сайте СК.

Главное следственное управление СК возбудило еще пять уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

В настоящее время устанавливаются все лица, которые причастны к этим преступлениям.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения грузовика украинских силовиков в районе Новоселовка к северу от Авдеевки.