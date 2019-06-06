Опубликовано видео уничтожения грузовика ВСУ в Донбассе

В Сети появилось видео уничтожения грузовика ГАЗ-66 украинских силовиков в районе Новоселовка к северу от Авдеевки; украинские СМИ утверждают, что погибли двое военнослужащих.

Видео опубликовано на YouTube.

Портал Liga.net утверждает, что инцидент произошел вечером 4 июня. ГАЗ-66 якобы вез продукты питания. В него попала ракета из ПТРК.

Двое военнослужащих ВСУ погибли, еще один военнослужащий, который был в грузовике, получил ранения.