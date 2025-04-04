Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.2 комментария
Власти Грузии собрались запретить марши и символику ЛГБТ
Инициатива о запрете маршей и цветной символики ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) зарегистрирована в парламенте Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, это предложение передано на рассмотрение комитета парламента по правам человека.
После рассмотрения в комитете станет известна судьба инициативы – закрепится ли она законодательно.
Инициаторами обращения стали организации ветеранов военных действий и Вооруженных сил.
В прошлом году Грузия приняла закон «О защите семейных ценностей», что вызвало резкую критику Запада.