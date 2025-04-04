Путин указал на тяжелое состояние школы при консерватории в Петербурге

Tекст: Валерия Городецкая

Президент подчеркнул: «Ольга Борисовна, еще хотел бы обсудить с вами вопрос, связанный с «десятилеткой» в Петербурге, «десятилеткой» при консерватории. Там материальная база, мягко говоря, пришла в тяжелое состояние». Об этом сообщает ТАСС.

Любимова подтвердила, что этот вопрос в настоящее время прорабатывается совместно с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Она добавила, что Министерство культуры поддерживает связь с ректором консерватории для решения проблемы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу анонсировал встречу Путина с главой Минкультуры.

В ходе встречи глава государства положительно оценил работу Минкультуры с фондом «Защитники Отечества» и указал на важность безопасности для документалистов в зоне СВО.