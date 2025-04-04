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    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    4 апреля 2025, 14:45 • Новости дня

    Генсек НАТО отказался комментировать тарифы США

    Рютте отказался комментировать влияние тарифов США на страны НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался обсуждать решение США о введении тарифов, подчеркнув, что его задача сосредоточена на защите территории альянса.

    Рютте на пресс-конференции в Брюсселе отказался комментировать введенные США тарифы в отношении других членов альянса,

    Он отметил, что дискуссии в НАТО сосредоточены исключительно на вопросах обороны, и он не считает необходимым обсуждать торговые вопросы.

    Он подчеркнул: «Моя роль – сосредоточиться на защите территории НАТО, поэтому я не отвечаю на другие вопросы».

    Генсек добавил, что вопросы тарифов и обороны не должны вмешиваться в работу альянса.

    Говоря о возможном нарушении Вашингтонского договора, Рютте выразил сомнение в том, что действия США противоречат второй статье, которая обязывает страны альянса способствовать повышению экономического благосостояния друг друга.

    Также он уклонился от ответа на вопрос о возможном влиянии тарифов на расходы европейских стран на оборону, подчеркнув, что это больше вопрос для «национальных политиков, а не НАТО».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Китай призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия и обратиться к равноправным консультациям для урегулирования торговых разногласий.

    Китайские власти вводят с 10 апреля дополнительные пошлины в 34% на всю продукцию из Соединенных Штатов в ответ на действия администрации Дональда Трампа.

    3 апреля 2025, 20:23 • Новости дня
    Макрон назвал ответ Парижа на повышение американских таможенных пошлин
    Макрон назвал ответ Парижа на повышение американских таможенных пошлин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность введения мер против цифрового сектора США в ответ на повышение американских таможенных пошлин.

    Он выступил с этим заявлением во время совещания в Елисейском дворце с участием членов правительства и руководителей ведущих компаний, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул необходимость быстрого реагирования на изменения в торговых отношениях с США, указав, что «ничего не нужно исключать в краткосрочной перспективе». Он пояснил, что возможные меры могут включать как повышение собственных пошлин, так и другие шаги в цифровой отрасли, где США особенно выигрывают в Европе.

    По мнению президента Франции, ответ Европы на действия США должен быть «решительным и консолидированным».

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Ранее Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.

    Коментарии (3)
    3 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары

    США ввели пошлины до 34% на товары из ЕС, Китая, Южной Кореи и других стран

    Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении значительных пошлин на импортные товары, передает РИА «Новости». Новые тарифы составляют 20% на продукцию из ЕС.

    Пошлины коснулись продукции более чем из 100 государств. В том числе такие страны:

    - Китай – 34%;
    - Тайвань – 32%;
    - Швейцария – 31%;
    - ЮАР – 30%;
    - Индия – 26%;
    - Южная Корея – 25%;
    - Япония – 24%.

    В дополнение к этому, на легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти будет установлена пошлина в размере 25%.

    Введение этих мер сопровождается базовой пошлиной в 10% на импорт из большинства стран, включая Украину, но исключая Россию.

    Трамп подчеркнул, что США применят пошлины наполовину ниже тех, что введены другими странами, чтобы обеспечить ответные действия.

    Ранее США уже ввели 25%-е пошлины на импорт из Мексики и Канады.

    ЕС, Канада и Китай намерены ответить США своими пошлинами. Оттава и Пекин уже заявили о своих намерениях, а ЕС планирует ответные действия в апреле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о введении зеркальных пошлин на импорт товаров из ЕС и Китая, выразив уверенность, что это укрепит экономику страны и поможет снизить госдолг.

    Американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

    Китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности, сообщили источники Bloomberg.

    Коментарии (2)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из более чем 100 государств «жестко нагнуло мировую торговую систему», заявил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Последствия будут глобальными. Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые», – написал он в своем Telegram-канале.

    По словам Медведева, Россия не сильно затронута этими мерами, поскольку уже почти не торгует с Америкой. «Практически весь оборот санкционный», – отметил он. Однако, несмотря на это, Россия продолжает развиваться. В первом квартале 2025 года рост экономики составил около 3%, указал Медведев.

    Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации «не стоит суетиться». Он привел в пример совет Лао Цзы: «Стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага». Он уточнил, что имеет в виду «разлагающийся труп экономики Евросоюза».

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как страны восприняли ограничения и что на этот счет говорят иностранные лидеры.

    Коментарии (12)
    3 апреля 2025, 10:22 • Новости дня
    США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов

    Bloomberg: Белый дом освободил сталь и алюминий от ответных пошлин

    США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов
    @ FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В США приняли решение освободить сталь, алюминий и золото от ответных тарифов, что обеспечит некоторую поддержку внутренним покупателям, уже испытывающим действие 25-процентных пошлин на все импортируемые ключевые металлы, сообщает Bloomberg.

    Белый дом заявил, что импорт стали и алюминия не будет подпадать под действие взаимных тарифов, что должно хотя бы частично облегчить нагрузку на внутренний рынок, где на эти металлы уже установлены пошлины в размере 25%. Золото и медь также получили освобождение от новых тарифов, как указано в официальном заявлении, как передает Bloomberg.

    Это решение показывает, что администрация все же пошла на уступки рынкам металлов, которые президент США долгое время считал приоритетными. В феврале президент распорядился ввести 25-процентную пошлину на весь импорт стали и алюминия, отменив все ранее действовавшие исключения, чтобы перезагрузить расширяющуюся торговую войну.

    Акции сталелитейных компаний в этом году демонстрируют рост, опережая рынок в целом, так как тарифы способствовали повышению цен на металл до максимума за более чем год. Однако спрос на металл остается слабым из-за вялых рынков строительства, устойчивой инфляции и высоких процентных ставок. Nucor Corp., крупнейший американский производитель стали, вместе с Steel Dynamics Inc. и United States Steel Corp. предупредили инвесторов о слабых финансовых результатах за первый квартал.

    Производители алюминия в 2025 году показывают неоднородные результаты. Акции Century Aluminum Co. выросли примерно на 2% за год, тогда как Alcoa Corp. потеряла более 18% в стоимости, так как большая часть ее алюминия производится за пределами США.

    Трейдеры золота и меди учитывали влияние тарифов Трампа на мировую экономику. Цена на золото достигла нового рекорда утром в Азии, а фьючерсы на медь снизились.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Сообщалось, что США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

    Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее.

    Коментарии (6)
    1 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Белый дом анонсировал связанный с Украиной визит Трампа в Саудовскую Аравию
    Белый дом анонсировал связанный с Украиной визит Трампа в Саудовскую Аравию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отправится в Саудовскую Аравию в мае, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    О конкретных датах и деталях поездки будет объявлено позже, сообщила Ливитт, передает ТАСС.

    По ее словам, визит не связан с условием установления режима прекращения огня в секторе Газа или на Украине. Американский лидер, однако, выразил желание видеть прекращение огня, особенно в контексте конфликта между Россией и Украиной, добавила Ливитт. «Его команда продолжает изо дня в день работать над этим», – подчеркнула она.

    В январе Трамп предложил Саудовской Аравии увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов.

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    4 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Американист Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Намерение американского бизнеса заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, – это троллинг ЕС и предложение Москве совместно «добить Европу». В целом же визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон стал важным шагом к полноценному диалогу России и США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Визит спецпредставителя российского президента в Вашингтон свидетельствует о продолжающихся попытках России и США восстановить контакты по широкому кругу вопросов», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что Кирилл Дмитриев учился и работал в Штатах.

    «Иногда американцам важно выслушать позицию Москвы из уст такого человека. Тем более что на Западе наши нарративы часто искажают, на это обратил внимание и глава РФПИ», – добавил эксперт. Политолог с аккуратным оптимизмом указал, что между сторонами восстанавливается доверие.

    «Мы напоминаем американцам, что, во-первых, мы сильные, а во-вторых, у нас есть свои интересы и с нами можно вести разговоры при условии взаимоуважения», – подчеркнул Дробницкий. Спикер допустил, что одной из тем переговоров Дмитриева с администрацией США было экономическое и инвестиционное сотрудничество.

    «Оно всегда было во многом незначительным. Исключение составляли лишь некоторые исторические периоды. Например, с середины 1920-х годов до примерно середины 1930-х годов американские компании, бизнесмены, инженеры и рабочие участвовали в советской индустриализации», – отметил аналитик. Впрочем, было и другого рода сотрудничество.

    «В частности, начало закупок лайнеров Boeing серьезно сказалось на отечественном гражданском авиастроении. Кроме того, россияне ездили на автомобилях американских марок. Правда, эти машины собирались в Европе, и в некотором смысле речь шла о взаимодействии с европейскими отделениями компаний США. То есть большого торгового братства между Москвой и Вашингтоном не наблюдалось», – детализировал собеседник.

    То, что сейчас бизнес хочет заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, можно считать «троллингом» Европы, которой Штаты объявили торговую войну. «Но я бы не ожидал, что сейчас американцы «побегут» к нам. Во-первых, существует ряд препятствий, во-вторых, им почти нечего предложить. Наконец, они не получат тех условий, которые были им предоставлены ранее», – считает эксперт, подчеркнув, что в России «разогналось» собственное производство.

    Тем не менее приглашение американских компаний на рынок России – это в большей степени предложение совместно «добить Европу», полагает Дробницкий. «Это не значит, что Вашингтон и Москва на этой волне станут друзьями. Но стороны рассматривают идеологическое европейское образование как главную неприятность. Сейчас ЕС вползает в кризис, и если не сможет оправиться, то это создаст прекрасный фон для развития евразийского континента», – рассуждает американист.

    Несмотря на то, что основной повесткой переговоров Дмитриева с администрацией Трампа были деловые отношения, стороны коснулись и темы урегулирования на Украине. «Для команды президента США это важно, и Россия делает пасы в адрес Белого дома и их инициатив. Но все чаще Москва и Вашингтон при рассмотрении вопроса сближения обходят украинский кризис, потому что стало понятно: Европа и Киев не подчиняются Трампу», – заметил аналитик.

    «Поэтому Брюссель и Канада должны, что называется, надорваться в своем желании поддержать ВСУ. Они перестанут играть какую-либо роль в Евразии, когда пройдут весь цикл деиндустриализации и в конце концов разойдутся по «национальным квартирам». Пока же Москва и Вашингтон могут стать ситуативными партнерами», – заключил Дробницкий.

    Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 2-3 апреля по поручению президента России провел встречи в США с представителями администрации Дональда Трампа. По их итогам Дмитриев заявил, что американский бизнес хочет занять на российском рынке те ниши, которые покинули европейцы. «Мы видим, что такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш», – сказал он.

    При этом спецпредставитель российского президента подчеркнул, что речь может идти только о том, «где это полезно для России, где правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с отечественными компаниями».

    По его словам, компании из Соединенных Штатов потеряли значительный объем потенциальной прибыли после ухода с российского рынка. Речь идет о 300 млрд долларов. Он допустил, что санкции в отношении Москвы могут смягчить, когда американские компании захотят вернуться на российский рынок.

    Помимо этого, Дмитриев и члены администрации Трампа обсудили вопросы восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, прекращения огня на Украине, взаимодействия в Арктике и по добыче редкоземельных металлов, а также восстановление прямого авиасообщения.

    Глава РФПИ считает, что американские власти слышат позицию России и понимают ее озабоченности. «Администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений... на решение геополитических вопросов», – рассказал он. Чиновник убежден, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.

    В среду Трамп ввел пошлины на ввоз импортных товаров из 185 стран, но в этот список не вошла Россия. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что наличие санкций уже исключает значимую торговлю с Москвой, и отметила, что российская сторона еще может столкнуться с дополнительными жесткими ограничениями. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как на тарифы США отреагировали иностранные лидеры.

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    4 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    WSJ: Пошлины США вызовут глобальное перераспределение китайских товаров

    WSJ: Новые пошлины Трампа приведут к наплыву китайских товаров на мировые рынки

    WSJ: Пошлины США вызовут глобальное перераспределение китайских товаров
    @ Tariffs Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новые пошлины президента США Дональда Трампа на китайский импорт до 70% могут привести к наплыву китайских товаров на мировые рынки, что ставит под угрозу экономику других стран и может вызвать ответные меры, сообщает The Wall Street Journal.

    Трамп объявил о введении новых пошлин на китайский импорт, средний размер которых составит 70%. Эти меры направлены на изменение условий торговли с Китаем, однако они могут привести к тому, что китайские товары будут искать новые рынки сбыта, создавая угрозу для мировой экономики, пишет The Wall Street Journal.

    Экономисты предупреждают о возможных последствиях для стран, которые могут столкнуться с наплывом китайских товаров. Объем китайского экспорта в США в 2024 году составил около 440 млрд долларов, и снижение спроса на эти товары в США вынудит Китай искать другие рынки сбыта.

    Профессор финансов Пекинского университета Майкл Петтис отметил, что введение пошлин может стать началом эскалации торговых войн, что приведет к ответным мерам со стороны других стран. В прошлом году после введения пошлин на китайские товары, страны, такие как Бразилия, Мексика и Канада, начали расследования по антидемпингу.

    Китайское руководство заявило о готовности принять решительные ответные меры на новые пошлины. В прошлом Китай в ответ на американские пошлины вводил пошлины на ряд американских товаров, таких как курятина и соя, а также вносил компании США в черные списки.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия, связанные с введением новых пошлин.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Китай уже выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры.

    Кроме того, китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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    3 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Производитель Opel и Jeep приостановил работу заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин

    Stellantis решил приостановить работу заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Автомобильный холдинг Stellantis, владеющий такими брендами, как Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall, временно приостанавливает работу некоторых своих заводов в Канаде и Мексике, сообщили СМИ.

    Как передает CNBC, решение связано с введением пошлин на автомобили и автокомпоненты в США, что оказывает значительное давление на производственные операции холдинга в Северной Америке, пишет RT.

    Во вторник премьер Канады Марк Карни сообщил, что Оттава введет ответные пошлины, если Вашингтон 2 апреля примет очередные ограничения в отношении канадской продукции.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что будет с мировым автомобильным рынком после новых пошлин США.

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    3 апреля 2025, 19:24 • Новости дня
    Рейтинг Трампа упал до рекордных 43%

    Рейтинг Трампа за второй срок снизился до рекордных 43%

    Рейтинг Трампа упал до рекордных 43%
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок, опрос среди американцев провели агентство Reuters и компания Ipsos.

    Снижение рейтинга связано с недовольством граждан пошлинами на товары из-за рубежа, устанавливаемыми администрацией Трампа, а также американским авиаударом по Йемену. Из-за этого за последние три дня рейтинг Трампа упал на 2% по сравнению с предыдущим опросом, который проводился с 21 по 24 марта. В январе уровень одобрения составлял 47%, сообщает «Фонтанка».

    Тем не менее текущий показатель не достиг уровня первого президентского срока Трампа, когда в декабре 2017 года его поддержка составила 33% – это был самый низкий результат за весь период его президентства.

    Ранее опрос NBC News показал рост разочарования избирателей в экономике США при Трампе.

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    3 апреля 2025, 14:01 • Новости дня
    Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса

    Трамп ввел режим ЧП в США из-за дефицита торгового баланса и пошлин

    Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране в связи с экономической ситуацией, вызванной дефицитом торгового баланса и угрозой для производственной базы.

    Президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения, сославшись на ухудшение экономической ситуации и дефицит торгового баланса. В документации, распространенной Белым домом, подчеркивается, что постоянный дефицит баланса обескровил производственную базу США и создал угрозу для критически важных цепочек поставок, передает ТАСС.

    Трамп заявил о введении новых пошлин, таких как меры для укрепления международного экономического положения США и защиты американских рабочих. В документе подчеркивается, что страна стала зависимой от иностранных противников, что негативно отразилось на американском военно-промышленном комплексе.

    В Белом доме также отметили, что президент не позволит другим странам использовать США в личных целях. Пошлины рассматриваются как необходимая мера для обеспечения справедливой торговли и сокращения дефицита торгового баланса, что важно для экономической стабильности страны.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам отказаться от ответных действий на введенные пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США Дональдом Трампом и предупредила о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

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    4 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    Вэнс объяснил глобальное падение рынков после введения тарифов Трампа

    Вице-президент США предсказал долгосрочный рост на мировых рынках после спада

    Вэнс объяснил глобальное падение рынков после введения тарифов Трампа
    @ Jim Colton/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о временном характере глобального падения акций на фоне тарифной политики президента Дональда Трампа, обещая в будущем восстановление и рост, пишет Bloomberg. Напомним, накануне мировые рынки потеряли 2,5 трлн долларов совокупной стоимости.

    По словам Вэнса, недавнее падение рынков стало лишь временным последствием введения тарифов, инициированных президентом Дональдом Трампом, передает Bloomberg.

    Вэнс выразил уверенность в том, что ситуация на рынках могла быть гораздо хуже, учитывая значительные изменения в экономической политике.

    По его словам, нынешняя ситуация напоминает лечение серьезного больного, который нуждается в операции для долгосрочного улучшения состояния.

    Тарифы, объявленные президентом Трампом, охватывают почти всех торговых партнеров США и привели к значительному снижению индекса S&P 500, которое стало крупнейшим однодневным падением за пять лет. Рынки потеряли 2,5 трлн долларов совокупной стоимости.

    Как отметил Вэнс, падение акций в перспективе будет компенсировано долгосрочным ростом благодаря инвестициям в американскую экономику.

    В пятницу премьер-министр Японии Сигэру Исиба сравнил введенные Соединенными Штатами пошлины с национальным кризисом и призвал правительство и оппозицию к совместным действиям для выработки стратегии реагирования.

    Европейцы выразили сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен на товары из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

    Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

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    3 апреля 2025, 02:02 • Новости дня
    Поддержка Трампа упала до антирекорда в 43%

    Опрос показал снижение поддержки Трампа до 43% впервые с инаугурации

    Поддержка Трампа упала до антирекорда в 43%
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень поддержки Дональда Трампа среди американцев упал до 43%, что является антирекордом с момента его инаугурации, согласно опросу агентства Рейтер и компании Ipsos.

    Как передает РИА «Новости», опрос агентства Рейтер и компании Ipsos показал, что уровень поддержки президента США Дональда Трампа снизился до 43% впервые с момента его инаугурации 20 января. В январе поддержка Трампа составляла 47%, что является самым высоким показателем за второй срок его правления.

    Респонденты также выразили недовольство действиями Трампа в сфере экономики и борьбы с высокой стоимостью жизни. Всего 37% опрошенных одобряют его экономическую политику, а лишь 30% поддерживают его в вопросах снижения расходов на жизнь.

    Кроме того, 52% участников опроса согласились с тем, что введение Трампом пошлин на иностранные автомобили и автозапчасти может негативно сказаться на их благосостоянии.

    В скандале, связанном с обсуждением военных планов США в мессенджере Signal, 74% респондентов назвали произошедшее «безрассудством», а 22% посчитали это «безобидным». Опрос проводился онлайн с 31 марта по 2 апреля и включал в себя 1486 совершеннолетних граждан США с погрешностью в 3 процентных пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерства обороны, юстиции и внутренних дел США начали архивировать чаты после утечки переписки в Signal, обратившись к Whiterock Technologies для сохранения данных.

    Президент Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять сотрудников из-за утечки информации об ударах США по Йемену, назвав инцидент «фейковой новостью».

    Национальный советник по безопасности президента США Майкл Уолтц признал вину за утечку из чата Signal, но сообщил, что никаких секретных данных распространено не было, сообщает Fox News.

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    4 апреля 2025, 10:57 • Новости дня
    Макрон призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США

    Макрон предложил бизнесу ЕС приостановить вложения в США из-за пошлин

    Макрон призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США
    @ IMAGO/Chris Kleponis/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к европейскому бизнесу прекратить инвестиции в США в ответ на введенные администрацией Дональда Трампа пошлины на импорт из ЕС, сообщает Bloomberg.

    Макрон заявил о необходимости коллективной солидарности Европы в ответ на 20-процентные пошлины США на импорт из ЕС. По мнению Макрона, инвестирование в американскую экономику в условиях торговых ограничений подрывает позиции европейских компаний, передает Bloomberg.

    Французский лидер подчеркнул, что европейскому бизнесу сложно будет отказаться от американского рынка, учитывая его значимость. Однако он выразил недовольство тем, что США вводят пошлины, которые могут негативно сказаться на европейских предприятиях и экономике.

    Также Макрон встретился с руководителями компаний, пострадавших от пошлин, в том числе с главой Airbus Гийомом Фори и генеральным директором Safran SA Оливье Андриесом.

    Данные Бюро экономического анализа США показывают, что в 2023 году французские инвестиции в США составили примерно 370 млрд долларов, что составляет около 7% от общего объема прямых иностранных инвестиций в страну. Однако Макрон выразил готовность обсуждать использование антикоррекционного инструмента ЕС для давления на американские цифровые услуги и финансовые механизмы.

    Ранее президент США объявил о введении новых пошлин на товары из Европейского союза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Макрон заявил, что рассматривает возможность введения мер против цифрового сектора США в ответ на повышение американских таможенных пошлин. Он также призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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    3 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Трамп отказался использовать на Пасху муляжи яиц

    Трамп заявил, что не будет заменять натуральные пасхальные яйца на муляжи

    Трамп отказался использовать на Пасху муляжи яиц
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен заменять натуральные яйца на муляжи для пасхальных украшений в Белом доме, несмотря на дефицит яиц в стране.

    Трамп высказался против замены натуральных яиц, используемых для пасхального украшения Белого дома, на муляжи. Он подчеркнул, что даже при дефиците яйца останутся частью традиционного праздника. Отвечая на просьбы, Трамп заявил: «Пожалуйста, не используйте яйца. Можете использовать пластиковые яйца? Я говорю, что мы этого не хотим». Эти слова президента транслировал телеканал NBC, сообщает РИА «Новости».

    Организация American Egg Board (AEB), отвечающая за поставку яиц в Белый дом для праздника, заявила, что ежегодно американские фермеры жертвуют около 30 тыс. яиц. AEB отмечает, что эти яйца имеют нестандартный размер и не могут быть проданы, поэтому их использование на праздниках не влияет на общее предложение яиц в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на яйца в США продолжают расти из-за вспышек птичьего гриппа, уничтожающего птицеводческие фермы.

    Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что в 2025 году розничные цены на яйца вырастут на 41,1% из-за последствий птичьего гриппа.

    Министерство юстиции США инициировало антимонопольное расследование в связи с резким ростом цен на яйца, который в январе составил 13,8%.

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    3 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США
    Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США Дональдом Трампом и предупредила о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость переговоров с Трампом для отмены введенных американских пошлин, передает ТАСС.

    Она выразила глубокое сожаление по поводу решения Трампа и предупредила, что мировая экономика будет тяжело страдать, если ситуация не изменится.

    Кроме того, глава ЕК подчеркнула, что последствия тарифов будут катастрофическими для всех стран, особенно для уязвимых слоев населения.

    Более того, она отметила, что Еврокомиссия уже разработала первый пакет мер в ответ на пошлины на сталь и готовит дополнительные меры для защиты интересов ЕС, если переговоры не принесут результата.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли. Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России.

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