В Кремле оценили необходимость расширения нормандского формата

Все участники нормандского формата за исключением Украины до сих пор не видят смысла в его расширении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Насколько мы знаем, все участники нормандского формата за исключением Украины до сих пор не видели целесообразности в расширении этого формата», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Песков также заявил, что встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским у российского лидера Владимира Путина в планах пока нет, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что из Киева звучат разные заявления. «Мы живем во время легких способов распространения разных заявлений, но судить надо по делам», – сказал Песков.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией и выполнять Минские договоренности.

Ранее Франция и Германия предложили возобновить переговоры по Донбассу. На Украине заявили, что встреча в «нормандском формате» может состояться в середине июля.

В России призвали Киев перед встречей провести «домашнюю работу».

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.