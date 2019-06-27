Зеленский высказался о посредничестве Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, почему лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук должен исполнять роль посредника.

«Я никогда не встречался с Медведчуком. У нас есть страна, большая независимая Украина. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники?», – задался вопросом Зеленский, передает ТАСС.

Он отметил, что Медведчук знает его отношение к этому вопросу.

«Это не о каких-то личностях. Это очень важный вопрос. Почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему понимается вопрос прекращения огня с его стороны только под выборы? Спросите его», – сказал президент.

В четверг в минском «Президент-отеле» прошли переговоры Медведчука с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Они обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, восстановления объектов экономики и инфраструктуры и возобновления социально-экономических связей.

На встрече обсуждался вопрос о передаче властями ДНР и ЛНР украинской стороне нескольких удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц.

Пасечник в разговоре с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД назвал фамилии украинцев, которых в пятницу доставят в Минск, чтобы передать Киеву.