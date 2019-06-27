Пушилин поставил Медведчука в пример Зеленскому

«Мы пришли к выводу, что нужно пойти навстречу, потому что появляется надежда сдвинуться наконец с мертвой точки», – сказал газете ВЗГЛЯД глава ДНР Денис Пушилин. Так он объяснил решение непризнанных республик Донбасса передать Киеву сразу нескольких граждан Украины.

«Обмен удерживаемыми лицами – это действительно важно и необходимо, и это закреплено Минскими соглашениями, – сказал по итогам встречи глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин. – Мы видим, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» вышла на прямые переговоры, где-то взяла на себя смелость, учитывая те вопросы, которые задают украинские журналисты, и, я это ощущаю, готова взять на себя ответственность».

Глава ДНР назвал этот шаг со стороны партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» немаловажным, отметив, что это единственная на сегодня украинская партия, которая готова мирным способом разрешать конфликт и делать для этого конкретные шаги.

«Это не пустые обещания, которые мы слышали со стороны Зеленского в рамках предвыборной кампании и от которых он открестился, уже придя непосредственно к власти», – напомнил собеседник.

«Именно поэтому, когда мы с Леонидом Ивановичем Пасечником обсуждали этот непростой шаг (одностороннее освобождение удерживаемых лиц), мы пришли к выводу, что нужно пойти навстречу, потому что появляется надежда сдвинуться наконец с мертвой точки и прийти к долгожданному обмену всех установленных на всех установленных, – отметил глава ДНР. – Потому что кто-то играет в предвыборные гонки, как один молодой человек, а кто-то просто сидит дома и ждет своих близких и родственников. И ждет уже не первый год. Увы, это так».

Говоря о ближайших перспективах, Пушилин констатировал, что к разрешению конфликта можно прийти только путем прямых переговоров. По его словам, ни для кого не секрет, что в настоящее время ситуация достаточно сложная и если бы ее можно было легко разрешить, «конфликт был бы уже разрешен». Найти точки соприкосновения, уверен политик, можно только за столом переговоров.

«Если бы политики думали о своих гражданах, то конфликт находился бы сейчас в совершенно другой фазе. Он был бы уже завершен», – заключил Пушилин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг в минском «Президент-отеле» состоялись переговоры лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с главами непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Они обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, восстановления объектов экономики и инфраструктуры и возобновления социально-экономических связей.

На встрече также обсуждался вопрос о передаче властями ДНР и ЛНР украинской стороне нескольких удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц. Как рассказал Медведчук газете ВЗГЛЯД, договориться об этой передаче удалось благодаря тому, что Пасечник и Пушилин «пошли навстречу моей просьбе».

Сам Пасечник в разговоре с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД назвал фамилии украинцев, которых в пятницу доставят в Минск, чтобы затем передать Киеву.

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