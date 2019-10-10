Зеленский ответил на вопрос о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с лидером России Владимиром Путиным пока не планируется, поскольку «все против», но она должна состояться для урегулирования конфликта в Донбассе.

«Встречаться (для урегулирования в Донбассе) мы можем в двух форматах: «нормандский формат» и прямая встреча моя с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против. Я не знаю (возможна ли прямая встреча). Я не могу сейчас сказать. Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну», – передает РИА «Новости» слова Зеленского в ходе общения с журналистами.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Трамп толкает Зеленского в объятия Путину.

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