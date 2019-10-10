Зеленский ответил на вопрос о встрече с Путиным

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Газпром заработает на отказе Белоруссии от российского топлива

Построенная Россией АЭС сократит экспорт газа в Белоруссию Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Запуск в Белоруссии АЭС, построенной на российские кредитные средства, приведет к сокращению экспорта российского газа в страну, заявил белорусский министр энергетики. Получается, что российский атом начинает конкурировать за рубежом с отечественным газом. Однако потери от экспорта газа Белоруссии для российского монополиста не существенны. Более того, он может даже выиграть на этом. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Жизнь российских заключенных изменит контрразведчик

Новым главой ФСИН стал экс-начальник красноярского УФСБ Александр Калашников Фото: УФСБ по Республике Коми
Новым начальником всех российских тюрем стал чекист с говорящей фамилией Калашников. Примечательно, что новый шеф ФСИН никогда раньше не служил в этой системе, зато известен тем, что упек за решетку на семь лет одного из прежних руководителей ФСИН – по обвинению во взятках. Сможет ли 55-летний генерал ФСБ Калашников очистить систему, репутация которой в последние годы была испорчена целой чередой скандалов? Подробности...
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Каким «новейшим оружием» и зачем хвастается Трамп

Трамп демонстративно сжимает кулакФото: Yuri Gripas/Reuters
Американский президент Дональд Трамп рассказал о «невероятных новых вооружениях», которые в скором времени появятся в США. Правда, с оговоркой – мол, нужно верить на слово, а демонстрировать оружие американцы будут дозированно, что-то покажут, а что-то нет. Заявления американского лидера явно являются ответом на демонстрацию Владимиром Путиным российских «Цирконов», «Кинжалов» и «Авангардов». О чем говорит Трамп и зачем? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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От западного рая не осталось ничего

Дмитрий Ольшанский, публицист
Драматическая история, случившаяся на нашем веку, — это разочарование России в современном западном мире. Вовсе не политическое — а внутреннее, психологическое прощание с Западом как источником правды. Подробности...

Зеленский должен подавить бунт националистов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский оказался в очень непростой ситуации. Он должен показать Западу, Востоку и украинскому электорату, что он настоящий президент – самостоятельный и эффективный. Или окончательно похоронить и свою страну, и свою карьеру. Подробности...
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Запущен социальный лифт в будущее

Павел Данилин, политолог
Как работает система социальных лифтов в России? Как стимулировать талантливых людей в разных сферах реализовать их задумки на практике? Без ответа на эти вопросы рассчитывать на новое качество экономического роста сложно. Подробности...
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    Нацисты шантажируют Украину

    Сколько стоит видимость красивой жизни

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    Американцы бегут из Сирии

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

          • Свыше 5 тыс. рублей

          • Не сдаю деньги

          • У меня в семье нет школьников

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Зеленский ответил на вопрос о встрече с Путиным

              10 октября 2019, 10:57

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с лидером России Владимиром Путиным пока не планируется, поскольку «все против», но она должна состояться для урегулирования конфликта в Донбассе.

              «Встречаться (для урегулирования в Донбассе) мы можем в двух форматах: «нормандский формат» и прямая встреча моя с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против. Я не знаю (возможна ли прямая встреча). Я не могу сейчас сказать. Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну», – передает РИА «Новости» слова Зеленского в ходе общения с журналистами.

              Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Трамп толкает Зеленского в объятия Путину.

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