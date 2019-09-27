Трамп толкает Зеленского в объятия Путину

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Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью

Белоруссия выражает готовность отказаться от российской нефтиФото: ANDREI LIANKEVICH/EPA/ТАСС
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти и разрабатывает сразу три варианта ее транспортировки. Это могут быть поставки через Украину, Польшу или страны Прибалтики. Эксперты говорят, что пока это стоит расценивать лишь как попытку давления Лукашенко на Россию. Однако, по их мнению, России все же стоит внимательно прислушаться к словам белорусского президента. Подробности...
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Чем Госдеп США отличается от МИД России

Именно за это мы Госдеп и не любимФото: В. Зелинский
Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»? Подробности...
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Малахов поссорился с Киргизией из-за гибели сына «колбасного короля»

Малахов получил более 20 тысяч разгневанных комментариев от киргизовФото: кадр телеканала Россия 1
Популярный ведущий ток-шоу Андрей Малахов оказался главным героем политического скандала. МИД Киргизии вызвал «на ковер» представителя посольства России, киргизские дипломаты обвинили журналиста в оскорблении целого народа. Поведение Малахова будут разбирать на всероссийском форуме киргизской диаспоры. Чем популярный телеведущий прогневал дружественное России государство? Подробности...
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Враги Трампа подставили Зеленского по «плану Путина»

Владимир Зеленский не может отказать ТрампуФото: Jonathan Ernst/Reuters
Демократы, собирающиеся устроить импичмент Трампу за его телефонный разговор с Зеленским, «действуют точно по схеме российского президента». Это не шутка, а цитата из открытого обращения 18 американских конгрессменов-республиканцев. Похоже, скоро в Америке не останется политиков, которых бы не объявили марионетками Владимира Путина.  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Трамп толкает Зеленского в объятия Путину

Глеб Простаков, журналист
Украину откровенно заставляют сделать ставку. Слить компромат на сына Джо Байдена и запустить опасный проект по мирному урегулированию. В этом случае Украина сможет заручиться поддержкой США и России. Риски велики, но и куш солидный. Подробности...

Не путайте феминистский хайп с защитой прав человека

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              Глеб Простаков

              Трамп толкает Зеленского в объятия Путину

              Глеб Простаков
              журналист
              		 27 сентября 2019, 18:00

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              «Я надеюсь, что (вы) и президент Путин сможете встретиться и решить вашу проблему» – на этих словах Трампа, прозвучавших во время его встречи с украинским президентом Зеленским в Нью-Йорке, лицо последнего комично перекосилось. Дональд Трамп не дал своему визави возможности ответить на этот пассаж, впрочем, и желания такого Зеленский не проявил. Сигнал был более чем недвусмысленным и пространства для дискуссии не оставлял.

              У Дональда Трампа к Украине – вполне утилитарный интерес, который имеет прямое отношение к шансам его, Трампа, переизбраться в 2020 году. Первая тема – прогресс в мирном урегулировании на востоке Украины, вторая – компромат на главного политического конкурента действующего президента Джо Байдена. Причем, с точки зрения Дональда Трампа, эти две темы, несмотря на кажущуюся разность (здесь вопрос войны и мира, а там – политическая конкуренция), равны.

              Американская администрация откровенно подталкивает Киев делать шаги к миру. США до предела накалили ситуацию на Ближнем Востоке, где у Штатов есть обширные интересы – начиная с вопросов энергетической политики и цен на нефть и заканчивая борьбой за влияние на арабские страны с наступающим Китаем, но нет видимых успехов. Нет их и на других фронтах – по северокорейскому кризису или запуску деструктивных процессов в России на фоне санкций. Однако Дональду Трампу нужна крупная внешнеполитическая победа. Он должен продемонстрировать свою эффективность не просто как американский президент, при котором «Америка чувствует себя хорошо», но как лидер свободного мира. Американцы к этому привыкли, и Трамп не может игнорировать эти ожидания.

              Победа нужна здесь и сейчас. И Украина, с которой США как государство не связывают жизненные интересы, подходит на эту роль как нельзя лучше. Трамп любит говорить, что Крым отошел к России при экс-президенте Обаме. Крым запустил войну между Украиной и Россией, и логично, что Трамп должен победно исправить то, что сделал его предшественник, еще раз подчеркнув разницу между ним и кандидатом от демократов, кто бы им ни был.

              С увольнением с поста советника по нацбезопасности Джона Болтона, самого агрессивного из ястребов американской администрации, Дональд Трамп готов примерять на себя тогу миротворца. И в случае с Украиной, на которую Штаты имеют несомненное влияние, шансов на это гораздо больше, чем, скажем, в случае с двумя Кореями, где Вашингтону приходится неравно конкурировать за влияние с соседним Китаем.

              Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС

              А Владимир Зеленский действительно оказался в крайне сложной ситуации. Мало того, что его понуждают к миру ближайшие союзники – США, Германия и Франция, так ведь он и сам обещал этот мир в ходе своей предвыборной кампании. И любые попытки избежать навязываемого ему крупными игроками сценария ведут к неизбежному падению рейтинга и скорому политическому забвению.

              Немаловажен и экономический аспект проблемы. В отсутствие действующей программы кредитования от МВФ Украина стремительно наращивает госдолг, продавая гривневые и валютные еврооблигации западным инвестиционным фондам с крайне высокой доходностью – едва ли не самой высокой в мире. На этом фоне на протяжении последних нескольких месяцев укрепляется гривна, вызывая неподдельное изумление у наблюдателей. Спекулятивный капитал льется на Украину рекой. Эти деньги идут не в экономику, а преимущественно на погашение старых займов. Как раз в эти месяцы Украина проходит пиковые выплаты по внешним обязательствам.

              Уже к концу года, прогнозируют эксперты, гривна вновь покатится вниз. От того, насколько стремительным будет падение, во многом зависит рейтинг Владимира Зеленского и его политической силы. И во многом этот рейтинг находится в руках у США, самого крупного «акционера» МВФ и родины крупнейших инвестфондов – владельцев украинского госдолга.

              При этом Зеленский сам отрезал себе пути к отступлению. Публикация стенограммы разговора американского и украинского президентов, который состоялся в июле этого года, должна была стать бомбой для Трампа, но стала таковой для Зеленского. «Нашим крупнейшим партнером должен быть ЕС, но на деле США гораздо важнее... Соединенные Штаты очень много делают для Украины. Гораздо больше ЕС, особенно в том, что касается санкций против России», – говорит Зеленский, вторя словам Трампа о том, что Европа недостаточно помогает Украине. В Евросоюзе уже отреагировали на эти слова Зеленского, обижено заявив, что Украине оказывается «беспрецедентная поддержка», и вообще помощь привязана к реформам, которые осуществляет Украина: нет реформ – нет и денег. Вполне очевидно, что при следующей встрече Владимира Зеленского с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном будет меньше искренних улыбок.

              Владимира Зеленского откровенно заставляют сделать ставку. Слить компромат на сына Джо Байдена, который получал деньги от украинской нефтегазодобывающей компании Burisma с сомнительной репутацией, и запустить большой и опасный проект по мирному урегулированию. В этом случае Зеленский сможет заручиться поддержкой США и России здесь и сейчас.

              Риски велики, но и куш солидный. Либо снова попытаться пропетлять, затянув историю с расследованием по Байдену и манкируя Минскими соглашениями до глубокого 2020 года. А там, глядишь, выборы в США и новая политическая реальность. Так делал Петр Порошенко, и сумел досидеть до конца срока, несмотря на гром и молнии у себя над головой. Так какой выбор сделает Зеленский? Судя по тому, как стремительно развиваются события вокруг Украины, ответа долго ждать не придется.


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