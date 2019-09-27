Трамп рассказал о «самом лучшем и честном» разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле, назвав его «самым лучшим и честным».

«У меня был простой и очень хороший разговор с новым президентом Украины, вряд ли он мог бы быть еще лучше и честнее. А лживые СМИ и демократы, работая в команде, обманным путем выставили его в дурном свете. Он не был плохим, он был законным и очень хорошим», – написал Трамп в Twitter, назвав происходящее продолжением «охоты на ведьм».

Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским, который стал причиной инициирования процедуры импичмента Трампа в Конгрессе США.

Зеленский признался, что не ожидал публикации полной стенограммы его разговора с лидером США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.

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