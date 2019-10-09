Меркель и Зеленский сочли выполненными условия для встречи в «нормандском формате»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским встречу в «нормандском формате», стороны переговоров согласились, что выполнены все условия для ее проведения, заявили в канцелярии главы правительства Германии.

«В центре беседы стоял вопрос подготовки возможного саммита в «нормандском формате». Обе стороны были едины, что условия для такой встречи выполнены после того, как трехсторонняя контактная группа первого октября договорилась о дальнейшем разведении сил на линии конфликта, о порядке проведения местных выборов в части восточной Украины, а также о вступлении в силу особого статуса этого региона», – передает РИА «Новости» слова представителя немецкого кабмина.

Также в разговоре они подчеркнули важность скорейшего достижения соглашения по транзиту российского газа через Украину.

Отметим, что МИД России ранее назвал условием проведения саммита «нормандской четверки» разведение сил и сторон в Золотом и Петровском, которое в среду было сорвано по вине украинской стороны.

Новая попытка разведения сил и сторон будет предпринята в четверг.

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