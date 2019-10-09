МИД назвал разведение сил в Донбассе условием для встречи «нормандской четверки»

Без завершения разведения сил в Золотом и Петровском в Донбассе говорить о проведении саммита в «нормандском формате» нецелесообразно, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Пока еще сложно об этом говорить, потому что разведение, которые мы ожидали, в районе населенного пункта Золотое фактически было сорвано, в Петровском тоже. Без этого говорить о созыве саммита мы считаем преждевременным. Разведение должно состояться в соответствии с согласованным в минской контактной группе планом, и миссия ОБСЕ должна его верифицировать. После этого будем говорить о саммите», – передает его слова РИА «Новости».

Он напомнил, что о разведении сил на трех участках решение было принято еще на встрече «нормандской четверки» в Берлине в 2016 году.

«Разведение состоялось лишь в Станице Луганской. В Золотом и Петровском, как мы видим, его не удалось провести. Мы слышим определенные заявления из Киева, в том числе, со стороны так называемых добровольческих батальонов, о том, что они заменят якобы украинские части на тех территориях, откуда они должны быть выведены. Это очень неконструктивная линия, которая фактически подрывает то, о чем говорили, и под чем подписывались представители Украины в «нормандском формате» и в контактной группе», – добавил замглавы МИД.

Руденко добавил, что Москва выступает за проведение саммита лидеров «нормандского формата», но он не должен быть встречей ради встречи.

«Он должен четко зафиксировать факт выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты три года назад. Без этого проводить пустое мероприятие мы не готовы», – подчеркнул он.

Ранее в ДНР заявили, что украинская сторона срывом процесса разведения сил поставила под угрозу проведение саммита лидеров «нормандской четверки».

Напомним, в среду украинские военные сорвали отвод сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе, где ВСУ открыли огонь.

Новая попытка отвода войск в районе Петровского будет предпринята 10 октября.