В Кремле посетовали на исходящую от Зеленского «невнятицу»

На данный момент нет продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Что касается Украины, нас несколько беспокоит ситуация, которая создалась после того, как определенную работу провели политические советники лидеров «нормандского формата» между собой, потом их договоренности были закреплены решениям Контактной группы в Минске, в частности, был подписан согласованный текст «формулы Штайнмайера», одобрен план-график разведения на двух участках линии соприкосновения – у населенных пунктов Золотое и Петровское. После этого начали поступать весьма противоречивые сигналы из Киева», – пояснил Ушаков, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что украинские националисты из батальонов «Азов», «Айдар» и «Донбасс» пришли к Золотому и Петровскому, где «предприняли усилия, чтобы не допустить разведения».

Помощник российского лидера также отметил, что от пресс-секретаря украинского представителя в Контактной группе поступали противоречивые, неконструктивные заявления, также, по его словам, «невнятица исходит от других официальных представителей Киева, в том числе самого (президента Украины Владимира) Зеленского».

«Сейчас особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах «нормандского формата» не наблюдается. Хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется, но наша позиция всем известна – мы хотим, чтобы новый саммит был тщательно подготовлен. В том числе, чтобы был заранее согласован проект предстоящих итоговых решений и чтобы на этом саммите были намечены дополнительные шаги по реализации минских договоренностей, а не зафиксировано желание Киева пересмотреть положения минского комплекса мер. Мы готовы проводить саммит, но нужно его тщательно готовить», – заключил Ушаков.

Напомним, проведение нормандского саммита обсуждали президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в минувшую субботу. Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что встреча «нормандской четверки» состоится в ноябре.