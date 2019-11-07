Берлин добивается проведения «нормандского саммита» в ближайшие недели

Власти Германии предпринимают активные усилия для проведения в ближайшие недели саммита «нормандской четверки», заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

Он заявил, что Берлин намерен достигнуть прогресса в минском процессе, передает ТАСС.

«В этой связи мы прилагаем очень активные усилия для того, чтобы в ближайшие недели, в обозримом будущем, провести саммит в этом формате. Я полон надежды, что в ближайшие недели в урегулировании конфликта на Украине мы постепенно продвинемся дальше», – сказал Маас.

Ранее в Кремле опровергли сведения о проведении нормандского саммита 15 ноября.

Условием для проведения саммита является разведение сил и сторон на всех участках, однако Украина в начале ноября сорвала этот процесс в Петровском, а до этого сильно затянула отвод сил в Золотом.