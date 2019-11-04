В ДНР сообщили о срыве Украиной разведения сил в районе Петровского

Руководитель представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов заявил, что украинская сторона сорвала разведение сил у поселка Петровское.

«Украинский президент неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Но сегодня в очередной раз командование операции объединенных сил саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет», – сказал Якубов, сообщает ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

В связи с этим от уточнил, что согласование новой даты отвода сил в районе Петровского произойдет на ближайших переговорах Контактной группы в Минске.

Ранее в понедельник представители ДНР выпустили в районе Петровского сигнальную ракету белого цвета, которая означала готовность к отводу сил на данном участке. Однако аналогичных действий с украинской стороны не последовало.

Напомним, в конце октября были принято решение, что разведение сил в районе Петровского начнется 4 ноября. Между тем, отвод сил в районе Золотого был завершен 1 ноября.