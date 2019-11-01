Киев и ЛНР завершили отвод сил в районе Золотого

Луганская народная республика завершила мероприятия в рамках возобновления разведения сил и средств на линии соприкосновения в районе Золотого, сообщил глава представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

Филипоненко сообщил «Луганскому информационному центру», что представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ также сообщили о завершении украинской стороной мероприятий в рамках возобновления разведения сил и средств на линии соприкосновения в районе Золотого.

Он также добавил, что работы по разминированию и расчистке зоны разведения у Золотого должны завершиться к 26 ноября.

Ранее заместитель главы Нацполиции Украины Вадим Троян заявил, что большая часть украинских националистов покинули город Золотое в Луганской области, где проходит разведение сил ополченцев и силовиков.

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