Зеленскому пришлось подвергнуть насилию украинскую армию

На линии противостояния между Украиной и непризнанными республиками Новороссии произошло поистине беспрецедентное событие. Разведение сторон, о котором так долго говорили и которое так долго срывалось, наконец-то в реальности началось. Каким образом Зеленский заставил своих военных подчиниться ему - и почему это так важно украинскому президенту?

Неожиданно для всех украинская сторона ответила на сигналы (белая и зеленая сигнальные ракеты) со стороны ЛНР, что свидетельствует о готовности начать отвод сил у населенного пункта Золотое. Сам процесс разведения сторон (так это называется официально) должен занять три дня. После этого аналогичная операция должна начаться в населенном пункте Петровский. По последним данным из Донецка, вроде бы предварительно уже согласована дата начала разведения сил и у Петровского.

Начало того, что называют «разведением сторон под Золотым», оказалось сюрпризом и для Генштаба ВСУ в Киеве, который до последнего не мог поверить в происходящее, и даже для делегаций в Минске – они закончили раунд переговоров безрезультатно. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на пресс-конференции выглядел удивленным, но удовлетворенным. Никто не мог поверить в том, что в тумане и сквозь дождь 72-я бригада ВСУ разглядит сигнальные ракеты со стороны луганцев, если она их в ясную-то погоду не видела в упор.

С военной точки зрения все это не имеет никакого значения. Как отошли, так и вернутся, тем более что украинская сторона уже неоднократно подобные трюки проделывала. Речь идет исключительно о соблюдении политической составляющей того, что принято сейчас называть «формулой Штайнмайера» (хотя нынешний германский президент уже никакого отношения к тому, что происходит на линии соприкосновения, уже не имеет).

На Украине вообще сейчас принято игнорировать даже саму это формулировку – «формула Штайнмайера», но, по сути, Зеленский настаивает на буквальном выполнении того, что он под ней понимает. То есть, во-первых, разведение сторон в двух произвольно назначенных участках (Золотое и Петровское) и, во-вторых, попытка провести местные выборы на Донбассе по украинским стандартам и под надзором ОБСЕ. После «разведения сторон» он будет настаивать на проведении встречи в «нормадском формате». Для него это станет первой попыткой попытаться навязать России свое видение Минских соглашений или вообще попробовать ревизировать их текст «согласно новым обстоятельствам».

Ради достижения этой цели Зеленский готов идти на беспрецедентные шаги, в первую очередь, на силовое и несколько даже карикатурное утверждение себя в качестве Верховного главнокомандующего. Приказы об отходе сил на вторую линию окопов поступили непосредственно в 72-ю бригаду из Минобороны Украины, минуя и Генштаб, и командование контингентом на Донбассе. Отвод войск у Золотого не превратился бы в такой удивительный многомесячный фарс, если бы указы из Киева выполнялись бы сразу и на месте.

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Дело даже не в том, что у 72-ой бригады есть какое-то особое представление о том, как все это должно выглядеть, или как все это видит батальон «Азов». В конце концов, батальон «Азов» - регулярное воинское подразделение, бригада специального назначения в составе 306-ой части. Превращать «Азов» в какой-то странный инструмент политической игры – это внутриукраинский сценарий, ставивший под сомнение сам авторитет Зеленского как Верховного главнокомандующего.

Кроме того, есть печальный опыт других вооруженных конфликтов на территории бывшего СССР, когда фактор «неподконтрольных вооруженных формирований» превращался в фетиш и чуть ли не главный метод затягивания переговоров для получения более выгодных позиций на местах. Мы, конечно, готовы к переговорам, говорили Гамсахурдиа, Шеварднадзе, Эльчибей и Алиев, но вот тут есть какие-то непонятные люди, которые всех во все стороны обстреливают и не дают нам, хорошим людям, договориться. Те, кто постарше Зеленского, все эти истории прекрасно помнят, потому и в постановочное видео с бойцами батальона «Азов», где Зеленский демонстрирует знание уличной лексики, не слишком поверили.

И все это значит, повторим, что с практической стороны в чистом виде разведением сторон это назвать пока еще нельзя. Можно говорить о корректировке позиций и об «исправлении ошибок», но с политической точки зрения все стороны предпочитают все-таки использовать термин «разведение». Именно такая трактовка происходящего открывает дорогу к встрече в нормандском формате. Президент Зеленский настроен провести встречу при любых обстоятельствах до конца текущего календарного года.

Украинская сторона должна отвести на вторую линию заранее подготовленных окопов те части, которые ранее вопреки договоренностям вернулись на передовую линию под Золотым. Какие конкретно части должны быть отведены, до сих пор неясно (точнее, ВСУ их поименно не называет публично). Особенно это касается тех долговременных позиций, которые 72-ая бригада оборудовала за последний месяц.

Видимо, три дня, отведенные на осуществление операции, будут сопровождаться мучительным торгом за каждую долговременную точку и кусок окопа. Части ЛНР соглашение об отводе войск изначально выполняли, потому им требуется лишь отвести единственный блокпост южнее терриконов. Дополнительных позиций у ВСН в районе Золотого уже давно нет. При этом ВСУ еще вчера заявляли о якобы обстрелах со стороны ВСН, что в теории должно стать препятствием для отведения сторон, но политическая составляющая оказалась важнее.

Выполнение «формулы Штаймайера», что бы ни понимали все стороны под этим термином, будет продолжено, но только как предварительное и устаревшее условие для перехода к куда более важной части переговоров. Это религиозный ритуал, который требуется исполнить, чтобы получить доступ к следующему уровню.

Есть, конечно, морально безошибочная позиция, что худые переговоры лучше доброй войны. Обычно за такое ратуют несимпатичные англоязычные барышни, параллельно выступающие за права слонов в Таиланде. Это логика абстрактного мира. В реальной жизни линия фронта наиболее сложна не там, где планируется политическое разведение, а на совсем других участках, расставаться с которыми ВСУ не будет ни при каких политических обстоятельствах.

Зеленскому потребовались большие артистические навыки, чтобы заставить себя уважать хотя на уровне командование отдельно взятой мотострелковой бригады. Руководству ЛНР и ДНР, где командная вертикаль давно выстроена, таких чрезвычайных усилий над собой делать не приходится.

Другое дело, что Киев до сих пор отказывается вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, и не очень ясно, как в такой обстановке они будут договариваться о проведении выборов. Это как минимум потребует вербальной коммуникации за пределами «Президент отеля» в Минске. А это будет посложнее общения в Золотом на уровне «я не лох, а реальный пацан».

Пока что 72-ой бригаде требуется всего лишь отвести на сто метров на север от первой линии полуроту пехоты, а в идеале еще и срыть три долговременные огневые точки с прикопанными в них БМП. Это все, что сейчас можно назвать большим политическим прорывом в деле урегулирования конфликта на Донбассе.

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