Погребинский: Зеленский не в состоянии руководить силовыми структурами

«Большинство украинцев восприняло разговор Зеленского с националистами как слабость. Но есть и те, кто считает, мол, ребята-атошники показали, кто в стране хозяин. И таких четверть населения страны», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя разговор Владимира Зеленского с националистами в районе разведения сил у поселка Золотое в Донбассе.

«Зеленский пытается решить вопрос с разведением сил и средств в районе Золотого, потому что ему очень нужна встреча в нормандском формате. – сказал Михаил Погребинский. – Президент Украины надеется, что он как-то сможет решить этот вопрос. То, что он пошел поговорить с националистами – это просто следствие его неопытности и непонимания, что разговоры бесполезны. Он надеялся что-то увидеть в глазах собеседников, но они уже давно и четко продемонстрировали свои намерения».

По мнению политолога, Зеленскому давно пора принимать жесткие решения, а он к этому не готов. «Прежде всего он не готов применять силу против националистов, понимая, что это может привести к столкновениям. Зеленский не является по-настоящему, в полном смысле этого слова, главнокомандующим. Может быть он думает иначе, но реально руководить силовыми структурами он пока не в состоянии», – отметил Погребинский.

При этом собеседник подчеркнул, что возможно начальник генштаба и отдаст команду разобраться с националистами, которую ему продиктует президент. Но будут ли выполнять эту команду полковники – большой вопрос. «В среднем звене силовых структур за минувшие 5 лет произошло обновление по принципу лояльности к порошенковской власти, которая связана не столько с личностью Порошенко, сколько с идеологией, которую он нес. На эти должности пробились люди с жесткой антироссийской позицией, без какого-то доверия к восточному соседу. Заставить их действовать так, как во времена Кучмы или Януковича, когда там было достаточно антинационалистически настроенных людей, сейчас малореально», – констатировал киевский политолог.

«Сегодня в украинском обществе большинство людей придерживаются умеренных взглядов, но в «глубинном государстве» силовиков все наоборот. Поэтому Зеленский не может ими управлять», – пояснил Погребинский.

Говоря о реакции украинского общества на разговор Зеленского с националистами, эксперт заметил, что большинство восприняло это как слабость президента, как проявление его неполной адекватности.

«Президент страны пошел разговаривать не пойми с кем. Но есть и те, кто считает, мол, ребята-атошники показали президенту, кто в стране хозяин. Эти люди голосовали на президентских выборах за Порошенко, за сохранение той власти. И таких примерно четверть населения страны. Поэтому точно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше, сейчас сложно», – резюмировал Михаил Погребинский.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель главы национальной полиции Украины Вадим Троян заявил, что представители незаконных вооруженных формирований вывезли оружие из населенного пункта Золотое близ линии разграничения в Донбассе.

Троян, слова которого приводятся на странице нацполиции Украины в Facebook, сообщил, что вывоз «собственного легального оружия» членов националистических батальонов осуществлялся в сопровождении полиции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский разругался с националистами в районе разведения сил у поселка Золотое в Донбассе, заявив им, что он «не лох».

После этого главарь нацбатальона «Азов» пригрозил Зеленскому введением в Донбасс десяти тысяч бойцов, если украинский лидер примет решение о разведении сил в регионе.

Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский разругался с националистами в районе разведения сил у поселка Золотое в Донбассе, заявив им, что он «не лох».

После этого главарь нацбатальона «Азов» пригрозил Зеленскому введением в Донбасс десяти тысяч бойцов, если украинский лидер примет решение о разведении сил в регионе.

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