В ДНР заявили о согласовании новой даты отвода сил в Петровском

Полпред ДНР в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, глава МИД республики Наталья Никонорова сообщила, что Киев и Донбасс согласовали дату возобновления отвода сил в районе Петровского в Донбассе.

«Сегодня нам удалось убедить украинскую сторону начать выполнять свои обязательства по устранению нарушений: процесс в Золотом стартовал, по Петровскому согласована фиксированная дата начала реализации этого процесса в соответствии с планом-графиком», – пояснила Никонорова, передает РИА «Новости».

Во вторник ополченцы ЛНР запустили сигнальные ракеты в знак готовности к отводу войск, также о начале процесса разведения заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

При этом члены украинских националистических радикальных организаций пока остаются в Золотом на линии соприкосновения.