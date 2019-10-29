Украинские националисты отказались покидать Золотое

Члены националистических радикальных организаций Украины пока остаются в Золотом на линии соприкосновения, где во вторник началось разведение войск, сообщают украинские СМИ.

Националисты продолжают оставаться в Золотом: их нет на линии укреплений-окопов, они стоят группами поблизости от блокпостов. По предварительным данным, они не вооружены, сообщает «Страна».

Также радикалы выпустили видеообращение, в котором заявили, что намерены оставаться в Золотом. Кроме того, они утверждают, что ночью населенный пункт был обстрелян ополченцами «из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов».

«Это фиксировали добровольцы, потому что обстреливали наши позиции, и даже штаб ООС зафиксировал пять обстрелов ночью. Семь дней, и даже одного дня тишины нет. Отводить наши войска сейчас – это преступление», – говорится в видеообращении.

Националисты обещают остаться в населенном пункте «для защиты местных жителей» от «диверсионных групп» ополченцев.

Во вторник ополченцы ЛНР запустили сигнальные ракеты в знак готовности к отводу войск, также о начале процесса разведения заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский в поселке Золотом разругался с националистами.