Почему украинская армия все время лезет в Донбассе в бой

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24 октября, четверг  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Россия в Африке пугает Запад и Китай

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Десятки лидеров стран Африки приезжают в Россию для участия в беспрецедентном международном форуме. Само по себе это событие – важнейший знак того, как растет влияние нашей страны на Черном континенте. За счет чего Россия выигрывает в этом соревновании у главных конкурентов – Запада и Китая? Подробности...
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Российский коррупционер привлек особое внимание США

Ахмеда Билалова настигло американское правосудиеФото: Машков Юрий/ТАСС
Власти Соединенных Штатов задержали человека, которого Россия обвиняет в крупных хищениях и злоупотреблениях, связанных со строительством объектов для Олимпиады в Сочи. Речь идет о бывшем вице-президенте ОКР Ахмеде Билалове. Какие претензии выдвигают к Билалову США и есть ли шанс, что в итоге он будет выдан Москве? Подробности...
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Путин и Эрдоган заставили НАТО делать глупые ошибки

Крамп-Карренбауэр пока не осознала, как изменилась ситуация на Ближнем Востоке после договоренностей Путина и ЭрдоганаФото: Imago images/Jacob Schröter/ТАСС
Соглашение России и Турции об урегулировании ситуации на севере Сирии вызвало переполох в ЕС и НАТО. Политики говорят взаимоисключающие вещи, предлагают свои варианты решения уже несуществующей проблемы. В США такая же ситуация – Трамп говорит одно, его администрация другое, нет единого мнения и у дипломатии. Похоже, на Западе к такому развитию событий оказались попросту не готовы. Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Прячущие деньги в Швейцарии не понимают России

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У предков была другая карта мира, другое отношение и к стране, и к расстояниям. Почему никто из них не подумал: «А, черт с ним, поеду бомбить на «Убере» в Москву»? Думаю, не потому, что не было никакого «Убера». Подробности...

Нам всем нужна свобода друг от друга

Алексей Алешковский, сценарист
Общечеловеческие ценности – это то, что только и может объединять людей по разные стороны любых баррикад. Путь друг к другу открывает только свобода, но смешно и грустно, когда главными специалистами по свободе становятся рабы. Подробности...
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Американцы с хорошими лицами на службе Кремля

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Когда-нибудь «глобальное начальство» сойдет с политической сцены. Великие державы договорятся между собой. Охота на ведьм прекратится. И тогда Путин вдруг окажется светочем свободы, ведь в «темные времена» на него работали такие светлые люди. Подробности...
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              Почему украинская армия все время лезет в Донбассе в бой

              Украинская армия постоянно провоцирует обстрелы в Донбассе    24 октября 2019, 19:10
              Фото: Sergei Chuzavkov/AP/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

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              Украина вновь срывает попытки приблизить встречу в т.н. «Нормандском формате», устраивая регулярные провокации на линии соприкосновения с республиками Донбасса. Предполагается, что в ряде мест силы сторон должны быть разведены, и это станет предпосылкой для политического урегулирования. Что это за места - и почему ВСУ отказываются уходить оттуда?

              Украинские силовики роют траншеи и устанавливают мины на том участке, где силы сторон должны быть разведены, сообщают в Народной милиции ДНР. Речь идет о районе населенного пункта Петровское.

              Подобные сообщения приходят с Донбасса все последние дни. Так, недавно сообщалось, что ВСУ укрепляют позиции и неподалеку от другого населенного пункта, где силы должны быть разведены - Золотое. «Пользуясь достигнутыми договоренностями о перемирии, противник продолжает осуществлять укрепление позиций и размещать технику на участке разведения сил и средств на участке №2 «Золотое». Нами зафиксировано наращивание позиций противника», – говорится в сообщении Народной милиции ЛНР. «Данные нашей разведки так же подтверждаются в отчете миссии ОБСЕ», – добавили там.

              Украинская сторона даже не скрывает, что активно строит новые инженерные укрепления на линии соприкосновения с народными республиками Донбасса. По киевским телеканалам проходят сюжеты о постройке этих укреплений, а офицеры среднего звена подчеркивают готовность продолжать боевые действия. Украинские военные вообще страшно не хотят покидать именно район Золотого. И делает все это не полумифический батальон «Азов» (который якобы мешает киевским властям развести стороны у Золотого), а вполне себе легитимная 72-я отдельная мотострелковая бригада ВСУ.

              Например, есть данные, что 72-я бригада заново оборудует импровизированные ДОТ, «прикапывая» БМП с крупнокалиберными пулеметами. Одну бронемашину разместили в Попасной, по две – в Мироновской и Троицком. Примечательно, что в Попасной на постоянной основе находится и санитарная бригада с бронированной машиной. Еще один БМП прикопан в Золотом-4.

              Дело даже не в железной дороге, которая считалась когда-то одним из основных транспортных маршрутов для донецко-украинской торговли, а теперь немного заржавела. Дело в том, что 72-я бригада закрепилась на терриконах, расположенных вдоль железнодорожной и автомобильных трасс, и очень хорошо себя на такой позиции чувствует. Им сверху виднее. Отвод же на два километра (требуемый мирными соглашениями) будет означать для ВСУ поиск новой позиции в долине, в степи без прямого доступа к терриконам – очень важному элементу местной стратегии и тактики. ВСУ считает такую позицию для себя крайне невыгодной, а дальнейшей отвод сил на 5-6 километров и вовсе опасным.

              В результате 72-я бригада постоянно провоцирует перестрелки, в которых обвиняет луганскую сторону. Например, 22 октября из штаба 72-й бригады поступил очередной донос о якобы обстреле со стороны ВСН из гранатомета, что автоматически срывает искомые 10 дней тишины, назначенные как контрольный срок для начала разведения сторон.

              Произвольный выбор, например, Золотого, как места, где должна проявиться добрая политическая воля, смущает всех и давно. Украинская сторона считает, что развод именно в Золотом – бессмысленная затея, придуманная москалями, чтобы ослабить оборону 72-й бригады. Поскольку никакого политического объяснения «почему именно Золотое» так никак и не поступает, это позволяет Киеву настаивать, что отводить войска оттуда нельзя. Из Луганска и Донецка объяснений также не следует, поскольку Счастье, Золотое и Петровское были выбраны в качестве «мест доброй воли» так давно, что никто уже реально не помнит, почему и зачем.

              Однако реальные причины все-таки есть.

              Изначально эти три позиция выбирались из гуманитарных соображений. Именно там скапливались массы людей, пересекающих по своим личным делам линию фронта. Особо примечательна история со Счастьем, поскольку там инженерные войска ВСУ по приказу Зеленского восстанавливают пресловутый мост через Северский Донец, который ВСУ же и взорвало еще в 2015 году, опасаясь тогда наступления ВСН через реку.

              Жители Луганска были вынуждены в любое время года и в любую погоду сползать с высокого берега реки вниз, чтобы попасть на свои дачи, расположенные в основном на контролируемом ВСУ северном берегу реки. Эта ужасная картина неоднократно попадала в кадры мировых теленовостей. Естественно, восстановление моста и нормализация коммуникаций в районе Счастье абсолютно необходимы, и станица Луганская стали приоритетными еще во времена Порошенко.

              В Золотом же в то же самое время украинская сторона оборудовала образцово-показательный КПП. На нем она поставила банкоматы и организовала специальные пункты социального обеспечения для жителей ЛДНР, получавших пенсию или зарплату из Украины. После полного прекращения соцобеспечения и денежного обращения с ДЛНР из Киева КПП в Золотом частично утратил свою социально-пропагандистскую значимость, но там всем еще работают некоторые из этих структур.

              В Петровском все несколько проще, но и этот выбор был вызван наличием там популярного КПП через линию фронта. В целом эти три позиции должны были как бы облегчить жизнь местного населения вдоль всей линии фронта. Все это воспринималось тогда в Киеве как инструмент «мягкой силы». Мол, вот облегчим возможность пересечения линии соприкосновения, натыкаем там кабинки миграционной службы, контрразведки, расставим банкоматы, и проблема ДЛНР рассосется сама собой.

              Сейчас ситуация изменилась, такими способами в Украину уже никого не затянешь. И теперь ВСУ воспринимает сам факт разведения сторон исключительно с практической стороны. Но если позиции по берегу Северского Донца и в районе Петровского их особенно не волнуют, то Золотое превратилось в «последний пункт обороны». И его напрямую увязывают со всей проблемной частью линии фронта, включая «светлодарскую дугу» и авдеевскую промзону.

              Вообще чисто политическое определение зон для разведения сторон – отживший ритуал. По большому счету, было бы актуальнее говорить о разведении сторон в районе Мариуполя или требовать от ВСУ отведения войск западнее или северо-западнее Донецка, чтобы избежать обстрелов жилых районов города. Но на это Киев никогда не пойдет опять же из чисто военных соображений.

              Бодания вокруг разведения сторон сконцентрировались на ранее зафиксированных трех участках, а предложить новые никто не может. При этом все понимают, что разведение сторон на отдельно взятых трех участках – лишь формальность, необходимая для создания фона встречи «нормадской четверки».

              По идее, заинтересована в этом исключительно украинская сторона. Президент Зеленский просто мечтает собрать «нормадский формат» и в его рамках что-то сказать.

              Но, с другой стороны, его же собственный министр обороны Загороднюк чуть ли не каждый день обвиняет Донецк и Луганск в обстрелах украинских позиций. В такой обстановке в любой момент можно сказать, что там кто-то выстрелил (на такой линии фронта полного затишья быть просто не может), а потому не до разведения сторон.

              Но если уж договорились когда-то и по каким-то причинам разводить войска в этих трех пунктах – так давайте это делать. Формулировать новые принципы уже поздно. Хотя несколько месяцев назад говорилось, что главное, что нужно было сделать с украинской стороны – отказаться от практики «прострелов», то есть постоянного беспокоящего огня.

              Разведение сторон на глубину 5-6 километров должно по идее исключить эту практику, но опыт показывает, что реальное прекращение огня достижимо только при отводе на глубину более 16 километров, чтобы исключить использование артиллерии среднего калибра и батальонных минометов. Но практика линии фронта там такова, что это технически невозможно или же потребует месяцев согласований. Все дело опять же в том, что ВСУ не желает отказываться jт выгодных позиций или же отдавать то, что было отжато за последние полтора года в период использования тактики «жабьих прыжков» в нейтральной зоне.

              Возможно, с политической точки зрения отвод войск и необходим хотя бы для демонстрация той самой доброй политической воли. Но на практике это довольно странное и сложное мероприятие. О постановке новых зон отвода никто и не помышляет, поскольку требуется решить хотя бы эту проблему и переключиться на «нормандский формат». А практическое решение разведения сторон может и далее натолкнуться на тотальное нежелание ВСУ поступаться позициями или саботаж какого-то другого, возможно, и более высокого уровня.

              Валить все на 72-ю бригаду или батальон «Азов» можно только по поры до времени. Рано или поздно возникнет вопрос о целесообразности вообще всей этой истории. При этом на украинском уровне пропаганды рассказы о том, что «сепары» хотят захватить терриконы в Золотом, а потому сами там все обстреливают, вполне работают. Не ясно только, как в итоге вся эта риторика повлияет на очередной срыв встречи в «нормадском формате».


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