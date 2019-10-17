Закрытие «Миротворца» поможет Зеленскому добиться мира в Донбассе

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессеФото: ВЗГЛЯД
Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы. Подробности...
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Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

Употребление малолетними детьми алкоголя может стать основанием для лишения родительских правФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Так называемое дело пьяного мальчика из Балашихи еще не успело забыться, а на смену ему пришло новое − из Кировской области. Погибшему в ДТП ребенку тоже шесть лет и на момент гибели он тоже был пьян, утверждает экспертиза. Разница в том, что за рулем на этот раз сидел майор полиции. Многие не верят в подлог, поскольку экспертиза никак не повлияет на квалификацию дела. Увы, логика у подлога в данном случае есть. Причем весьма циничная. Подробности...
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Закрытие «Миротворца» поможет Зеленскому добиться мира в Донбассе

Сайт «Миротворец» испортил жизнь не одной тысяче человек Фото: ВЗГЛЯД
В ООН призвали Украину заблокировать скандальный сайт «Миротворец» – открытую базу личных данных неугодных киевским властям многих тысяч людей. По мнению экспертов, блокировка «Миротворца» и привлечение его кураторов к уголовной ответственности может стать для Владимира Зеленского сильным шагом по преодолению страха перед националистическим меньшинством на Украине. Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Нас создало советское телевидение

Герман Садулаев, писатель, публицист
Происходит нечто большее, чем просто «смена носителей». Меняется сам тип культуры, а, стало быть, и общества, и государства. Мы еще вспомним добрым словом умирающее телевидение. Поблагодарим его за то, что оно создало нацию и язык. Подробности...
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Как победить страх и ненависть Америки к России

Антон Крылов, журналист
Более 70% американцев относятся к русским, как к врагам. Это – результат массированной антироссийской пропаганды. Это именно пропаганда, потому что более 90% материалов про Россию в США – негатив. И если США решили бояться, то наш исторический долг – выиграть. Подробности...
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Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

Алексей Алешковский, сценарист
Хорошие новости – это в первую очередь модели конструктивного решения сложных проблем. Это модели не конфронтации, а взаимодействия человека и государства. Чернуха достала всех. Подробности...
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

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              Закрытие «Миротворца» поможет Зеленскому добиться мира в Донбассе

              Сайт «Миротворец» испортил жизнь не одной тысяче человек    17 октября 2019, 14:40
              Фото: ВЗГЛЯД
              Текст: Алексей Нечаев

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              В ООН призвали Украину заблокировать скандальный сайт «Миротворец» – открытую базу личных данных неугодных киевским властям многих тысяч людей. По мнению экспертов, блокировка «Миротворца» и привлечение его кураторов к уголовной ответственности может стать для Владимира Зеленского сильным шагом по преодолению страха перед националистическим меньшинством на Украине.

              Накануне заместитель председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро призвал депутатов Верховной рады инициировать закрытие скандально известного сайта «Миротворец». «Сайт содержит личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных, в свою очередь, несет опасность для таких лиц», – заявил Моро, передает Deutsche Welle.

              Эмиссар ООН также напомнил о недавнем убийстве в Мариуполе бывшего ополченца Романа Джумаева, чьи персональные данные были опубликованы на сайте. «Расследование этого дела было открыто, но никакого прогресса до сих пор нет. К сожалению, контактные данные многих журналистов все еще остаются на этом сайте, что подвергает их опасности. Так что мы вновь призываем членов парламента инициировать закрытие портала и довести расследование до завершения», – подчеркнул Моро.

              Напомним, сайт «Миротворец» начал свою работу в августе 2014 года в виде базы персональных данных тех лиц, которые не поддержали февральский переворот в Киеве, публично осуждали агрессию вооруженных сил Украины в отношении Донбасса, посещали Крым и выступали за дружбу и сотрудничество с Россией. А международную «известность» сайт получил после того, как в апреле 2015 года в Киеве были убиты писатель Олесь Бузина и бывший депутат Партии регионов Олег Калашников, чьи данные ранее были опубликованы на «Миротворце».

              Надо сказать, что ставка создателей и кураторов сайта в лице Георгия Туки (ныне – замминистра по вопросам временно «оккупированных территорий») и Антона Геращенко (ныне замминистра МВД) сделала свое дело. После убийств Бузины и Калашникова многим оппозиционно настроенным политикам и журналистам стало ясно: если твои данные оказались на «Миротворце» – или спасайся в эмиграции, или уходи в глухое подполье, или снижай градус своей оппозиционности до самого минимума.

              Во время правления Петра Порошенко страны Запада и разнообразные правозащитные организации осуждали работу «Миротворца», но четких требований по его закрытию не выдвигали даже тогда, когда на сайте появились персональные данные журналистов таких изданий, как AFP, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters, или известных политиков вроде бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

              Но с приходом к власти Владимира Зеленского проблема «Миротворца» никуда не делась. Например, в последнее время на сайте были размещены данные авторов фильма о крушении МН17 на Украине, а также данные совершивших «кукурузное чудо» пилотов самолета А321. Однако сам Зеленский в начале октября заявил, что у него «нет полномочий» для того, чтобы закрывать какие-либо сайты, но при этом «Миротворец» должен исправлять свои ошибки».

              По мнению украинского блогера и политического деятеля Анатолия Шария, на самом деле Зеленский «давным-давно знает, что надо закрыть сайт «Миротворец». «Этот вопрос не раз поднимался в офисе президента. Но Зеленский боится реакции меньшинства. Боится, что опять раздадутся крики «нет капитуляции», – сказал Шарий газете ВЗГЛЯД.

              «Власть продолжает дрожать и прогибаться, садиться на шпагат перед долбанным меньшинством. И это при том, что и в ООН, и во множестве журналистских организаций призывали к тому, чтобы закрыть сайт «Миротворец». Абсолютно очевидно, что данный ресурс нарушает законодательство, его существование идет вразрез со статьями уголовного кодекса. Причем статьями уголовного кодекса любой страны», – продолжил эксперт.

              Кроме того, просто закрыть сайт – это не выход, считает собеседник. «К примеру, нельзя закрыть условный порносайт и не привлечь к ответственности его организаторов – тех ублюдков, которые этот сайт курировали. А в случае с сайтом «Миротворец» такой человек находится в орбите новой власти – это Антон Геращенко», – отметил Шарий.

              «Потому необходимо не только закрытие сайта, но и четкое, полное расследование, и обязательная передача в суд материалов по тем людям, которые причастны к функционированию этого незаконного сайта. А Зеленский этого боится. И будет откладывать, пока не опозорится на весь мир. Пока условная Меркель при всех не спросит, почему на Украине работает этот сайт? И что, Зеленский будет лопотать, мол, я не занимаюсь закрытием сайтов? Это просто курам на смех», – заключил Шарий.

              Но по мнению директора украинского Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Зеленский не желает закрывать сайт «Миротворец» из-за того, что он стал эффективным инструментом для борьбы с оппонентами, который перешел в наследство к новой власти от команды Порошенко.

              «Власть говорит, что она не может сегодня повлиять на закрытие сайта «Миротворец». Мол, он зарегистрирован далеко за рубежом.

              При этом практика блокировки российских «Одноклассников» и «ВКонтакте» показывает, что власть при желании может заблокировать и «Миротворец».

              Но поскольку с этим ресурсом связан замминистра МВД Геращенко – вся эта история продолжается», – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД.  

              Однако директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что нежелание Зеленского закрывать сайт все-таки связано с его слабостью перед украинскими националистами и теми представителями власти, которые покрывают их деятельность.

              «Ему нужно обратиться к Геращенко и спросить: ты хочешь работать замминистра? Если да – с завтрашнего дня твоего «Миротворца» быть не должно. Не хочешь? Увольняйся», – пояснил собеседник. По его словам, избиратели требуют от Зеленского мира в Донбассе, реализации «формулы Штайнмайера», разведения войск и выполнения Минских соглашений.

              «Потому закрытие «Миротворца» и решение вопросов с националистами может стать одним из первых шагов для установления мира на Украине. Тем более, что закон на стороне президента. У нас запрещено распространение персональных данных и использование нацистской символики, с которой националисты гуляют по улицам. Потому Зеленский может решить эту проблему», – резюмировал Погребинский.

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