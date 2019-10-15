Украинцы захотели с Россией общего будущего

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15 октября, вторник  |  Последнее обновление — 23:03  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
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Регионы распробовали президентские гранты

Как отметил Сергей Кириенко, на примере «ста лучших» другим НКО надо учиться, их опыт надо тиражироватьФото: Анна Кузнецова/президентскиегранты.рф
Питерский центр паллиативной помощи детям, сахалинская экологическая школа «Друзья океана», пансион для инвалидов «Дом Вероники» из Пензы и еще 97 проектов со всей России вошли в «Топ-100» лучших, получивших президентские гранты. При этом среди победителей очередного конкурса грантов – большинство из малых городов и сел. Всего же в 2019 году на президентские гранты для НКО будет распределено около 8 млрд рублей.  Подробности...
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Ссора Эрдогана с НАТО служит интересам России

Эрдоган становится зависимым от хороших отношений с РоссиейФото: Umit Bektas/Reuters
США вводят полноценные санкции против своего крупнейшего военного союзника – Турции, из-за военной операции на севере Сирии. В поддержку Вашингтона выступили все страны Европейского союза и большинство стран–членов НАТО. Усиливающиеся противоречия внутри Североатлантического альянса могут затронуть и размещенное в Турции ядерное оружие. Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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В Персидском заливе задул ветер из России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Визит главы российского государства в две важнейшие страны Залива – Саудовскую Аравию и Эмираты – стал одним из элементов выстраивания новой роли России в мире на основе тех возможностей, которые у нее появились. Подробности...

Россия своих в обиду не дает

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
России наплевать на политические взгляды гражданина, и она его старается спасти – и спасает. Я бы посмотрел на спасение американского журналиста, который против леволиберальной диктатуры. Хорошо бы, если б гражданство не отозвали. Подробности...
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Октябрьская революция против Ленина

Андрей Манчук, политолог
Ситуация в Эквадоре накаляется. Если это приведет к новым жертвам, они лягут на совесть иностранных покровителей Ленина. Ведь Вашингтон по-прежнему придерживается в отношении с диктаторами принципа: «это – сукин сын, но это наш сукин сын». Подробности...
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    Как Россия планирует осваивать Луну

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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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          • Я верю в бога, и я против смертной казни

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              Украинцы захотели с Россией общего будущего

              Жители Украины хотят иметь открытую границу с Россией   15 октября 2019, 22:00
              Фото: Александр Мазуркевич/РИА «Новости»
              Текст: Петр Акопов

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              Отношения русских и украинцев впервые с 2014 года существенно улучшились – об этом говорят данные соцопроса. Причем и в России, и на Украине люди видят будущее двух стран без разделяющих их таможен, визовых режимов и прочих границ. Данный замер общественного мнения дает политикам возможность начать восстановление нормальных отношений между двумя странами. Воспользуются ли они этим шансом?

              Когда две недели назад украинский политолог Погребинский пожаловался Владимиру Путину на то, что на некоторых российских телеканалах Украина «выставляется в непопулярном свете», президент ответил, что если это так, то это неправильно и нужно менять:

              «Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в невыгодном свете. Речь может идти о политике властей, но никак не о стране и народе. Если вы так это трактуете, значит, нашим программам чего-то не хватает. Они всегда должны это подчеркивать».

              Путин сказал об этом 3 октября. А как раз накануне, как теперь выясняется, российские и украинские социологи закончили опрос общественного мнения в двух странах (работали специалисты из Киевского международного института социологии и российского «Левада-Центра»). Его результаты были опубликованы только сейчас. Выяснилось, что впервые с 2014 года большинство опрошенных в России относится к Украине хорошо или очень хорошо. И точно такой же результат на Украине. Причем там он был зафиксирован еще в начале этого года, до президентских выборов.

              Сейчас о том, что хорошо или очень хорошо относятся к России, заявили 54 процента жителей незалежной (в феврале было еще больше – 57 процентов). Учитывая, что еще в 2017 году таковых было 37 процентов (а в сентябре 2015-го был достигнут минимум в 34 процента), понятно, что ни о каких массовых антироссийских настроениях на Украине говорить уже нельзя. В основном плохо и очень плохо относятся к России 35 процентов – да, это все равно очень много, но уже не большинство. Конечно, до 8–10 докрымских процентов еще далеко, но ведь людям на Украине пять лет рассказывали о том, что Россия агрессор и враг. Люди устали от этого уже давно: само избрание Зеленского было во многом связано с надеждой на изменение отношений с Россией, на прекращение демонизации соседа.

              Но избрание Зеленского повлияло и на отношение к Украине в России.

              Сейчас очень хорошо и в основном хорошо к Украине относятся 56 процентов против 32 процентов в феврале этого года.

              Рост в полтора раза, то есть в России реально надеются на то, что Зеленский сумеет изменить как атмосферу на Украине, так и отношения двух стран. Плохое отношение прошлых лет было связано не с презрением к жителям соседней страны, а с возмущением тем, что делали ее власти, неприятием самой их идеи превращения Украины в анти-Россию. Сейчас есть надежда на то, что ситуация начнет выправляться.

              Понятно, что пока в обеих странах нет массовой поддержки идеи воссоединения (которую, впрочем, социологи формулируют как объединение): в России за это выступают 19 процентов, а на Украине и вовсе незаметные три процента. Но при этом за то, чтобы две страны были дружественными государствами без виз и таможен, выступают 54 процента в России и 49 на Украине (за границы с визами – 23 в России и 41 на Украине). То есть за существование России и Украины в едином таможенном и визовом пространстве выступает большинство в обеих странах, и что особенно важно – на Украине.

              А ведь единое таможенное и визовое пространство – это и есть Евразийский экономический союз, который был создан весной 2014 года и в который входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Именно к нему – тогда он назывался еще Евразийским экономическим сообществом – и предлагал присоединиться Украине Владимир Путин. Поэтому осенью 2013 года Виктор Янукович и притормозил подписание соглашения об интеграции с Евросоюзом, чтобы не навредить отношениям с Россией и подумать о возможности вхождения в Евразийский экономический союз.

              За это Януковичу и устроили Майдан, убрав и президента, и надежды на сохранение единого экономического и геополитического пространства с Россией, чтобы спустя пять лет выяснить, что большинство населения Украины выступает за открытые границы и единое экономическое пространство с Россией – 49 против 41. И это после «русской агрессии», антироссийской пропаганды и безвиза с Европой. И эта цифра будет только расти, то есть можно говорить о том, что и на Украине, и в России идея восстановления дружеских отношений получает поддержку большинства населения. Сложнее, правда, с позицией властей.

              Владимир Путин всегда подчеркивал, что считает жителей России и Украины не просто близкими, но практически одним народом и верит в то, что дружеские отношения двух стран восстановятся. Претензии русского общества к украинскому руководству резко уменьшились с его сменой, а негатива к украинскому народу не было и не может быть, просто потому, что большинство населения России так же, как и президент, не считает население Украины другим народом. Со стороны России нет препятствий к жизни без границ и таможен.

              А вот со стороны Украины есть. И устанавливает их не народ, который даже сейчас в своем большинстве поддерживает идею общего будущего. Главным препятствием является украинская элита – политическая и бизнес-прослойка, получившая власть и собственность после распада СССР. Эта элита сначала пыталась сидеть на двух стульях – и с Россией, и с Западом, потом в ней стали брать верх прозападные, радикально-националистические и, соответственно, русофобские силы.

              Они опираются на реально существующих на Украине радикальных националистов. Олигархи и политические кланы эксплуатируют «украинство», придавая ему с годами все более и более русофобскую направленность. При этом большинство населения Украины, даже привыкнув называть себя украинцами, не перестает отделять себя от русских. И это большинство не хочет никакого забора на границе с Россией, но ждет сначала прекращения «войны», то есть донбасского конфликта, а потом и восстановления дружеских отношений двух государств.

              Украинскому президенту надо сделать первые шаги в этом направлении. Но, с одной стороны, он выдвинут той самой украинской элитой, которая хочет сохранить свою власть и собственность. А с другой, проголосовавшие за него люди ждут реальных изменений в российско-украинских отношениях. У Зеленского, даже если он захочет улучшить отношения двух стран, нет реальной власти для того, чтобы заставить элиту делать то, что хочет народ, но он может хотя бы попытаться. Потому что в любом случае отношения Украины и России начнут улучшаться, с этим президентом или без него. Долго игнорировать настроения людей у Киева все равно не получится.

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