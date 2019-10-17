В ООН призвали Раду закрыть сайт «Миротворец»

Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро на заседании комитета Верховной рады по свободе слова призвал депутатов инициировать закрытие портала «Миротворец».

«Сайт содержит личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несет опасность для таких лиц», – заявил Моро, передает Deutsche Welle.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен инициировать закрытие «Миротворца», однако, по его мнению, сайт должен исправлять свои ошибки.

«Я как президент не могу открывать или закрывать сайты. Если там нарушено законодательство, как было с некоторыми сайтами по терроризму, тогда я готов включаться. Но если я начну включаться в любые сайты, это не очень правильно», – заявил Зеленский.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД