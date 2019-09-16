Ополченца ДНР расстреляли в Мариуполе после выхода из украинского СИЗО

В Мариуполе в собственной квартире был в упор расстрелян ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Роман Джумаев.

По данным полиции, неизвестный позвонил в дверь квартиры, а когда Джумаев открыл – выстрелил ему в грудь. По предварительным данным, злоумышленник стрелял семь раз, сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По данным портала 0629, 28–летний Джумаев скончался до приезда медиков. Известно, что за несколько дней до происшествия суд выпустил Джумаева из СИЗО под домашний арест.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, ведутся поиски злоумышленника.

В 2014 году Джумаев вступил в ряды ополченцев ДНР. В 2016 году Джумаев переехал в Россию. К украинским силовикам он попал в сентябре 2017 года, когда пытался въехать на Украину, чтобы навестить родственников. Джумаев обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины («Создание террористической группы или террористической организации»). Ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы. В августе суд отправил Джумаева под домашний арест.

Ранее в тюрьме во Львовской области погиб гражданин России, ополченец Донбасса Валерий Иванов якобы в результате несчастного случая. В российском МИДе заявили, что произошедшее могло быть убийством.