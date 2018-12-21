МИД назвал гибель российского добровольца в Львовской тюрьме убийством

Погибший во Львовской тюрьме россиянин Валерий Иванов, ополченец Донбасса, мог быть убит, сообщили в МИД России.

«По имеющейся у нас информации, вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе перелома четырех ребер и закрытой черепно-мозговой травмы. Это дает основание предполагать умышленное убийство российского гражданина», – говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

В МИД добавили, что родственникам погибшего будет оказана вся необходимая помощь, в том числе, по передачи тела для захоронения.

По факту гибели россиянина продолжается досудебная проверка.

Напомним, в Дрогобычской тюрьме во Львовской области погиб российский доброволец, который защищал мирных жителей Донбасса Валерий Иванов. Украинские власти заявили, что это несчастный случай, якобы мужчина ударился затылком об урну для мусора, что и стало причиной смерти.

При этом в ЛНР заявили, что Иванов был убит охраной львовской колонии.