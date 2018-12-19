На Украине объяснили гибель российского добровольца во львовской тюрьме

Россиянин Валерий Иванов, ополченец Донбасса, погиб в колонии Дрогобыча Львовской области якобы в результате несчастного случая, заявила пресс-служба уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой.

«По информации Дрогобычской прокуратуры, 9 декабря Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку, которая перегорела. Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что мужчина ударился затылком об урну для мусора. Это и указывается в качестве причины смерти.

Офис омбудсмена сообщает, что по факту смерти мужчины открыто уголовное дело, окончательные результаты судмедэкспертизы ожидаются через месяц.

Ранее в среду пресс-служба посольства России на Украине подтвердила гибель россиянина Валерия Иванова в колонии Дрогобича Львовской области.

Накануне в ЛНР заявили, что российский доброволец Иванов, который воевал в Донбассе на стороне Луганской народной республики, был убит охраной львовской колонии.