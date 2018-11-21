Дипломаты подтвердили гибель россиянина в украинской тюрьме

Пресс-служба посольства России на Украине подтвердила гибель россиянина Валерия Иванова в колонии Дрогобича Львовской области.

«Нам известно и гибели гражданина России Валерия Иванова в колонии Дрогобича. Этот трагический случай находится на контроле генконсульства РФ во Львове», – сказал ТАСС представитель посольства.

Детали и причины гибели россиянина пока неизвестны.

Во вторник о гибели Иванова сообщила представитель провозглашенной Луганской народной республики в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева. По ее словам, российский доброволец, сражавшийся на стороне ЛНР, скончался от побоев охраны.

Она также отметила, что Иванов был в списках на обмен, который состоялся в декабре прошлого года, но в последний момент украинские власти исключили его из списков вместе с еще несколькими гражданами России.