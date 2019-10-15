Авторы фильма о крушении МН17 на Украине попали в список «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец» внес в свой черный список авторов документального фильма о катастрофе МН17 в июле 2014 года в Донбассе – Макса ван дер Верффа и Риттера Нормана.

По данным сайта «Миротворец», Норман попал в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «умышленное искажение общественно значимой информации», а Ван дер Верффа обвинили еще и в «сознательном нарушении государственной границы Украины» и сотрудничестве с террористическими организациями, передает ТАСС.

Документальный фильм под названием «MH-17 – Call for Justice» («Призыв к справедливости») был выложен на YouTube в июле 2019 года.

Сайт «Миротворец» – некая база, куда вносятся данные тех, кто якобы сотрудничал с представителями Донецкой и Луганской народных республик, однако чаще туда попадают журналисты, артисты или политики, которые посещали Крым или Донбасс.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от сайта «Миротворец» исправлять свои ошибки.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, разбился в июле 2014 года. Погибли 298 человек. Следствие считает, что к гибели самолета причастна Россия.

В июне были названы четыре подозреваемых – среди них трое россиян и один украинец. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года. МИД России заявил, что следствие продолжает игнорировать факты, предоставляемые российской стороной, в то время как Киев может подделывать доказательства.