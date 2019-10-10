Зеленский потребовал от сайта «Миротворец» исправлять свои ошибки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сайт «Миротворец» должен исправлять свои ошибки.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее он также назвал имена российских артистов, с которыми поддерживает теплые отношения, в том числе Семена Слепакова, который в 2018 году был внесен в базу скандального сайта.

В мае жена нынешнего президента Украины Елена Зеленская попала в базу данных сайта – ее сочли «информатором незаконных вооруженных формирований». Позже ее имя удалили из базы данных «Миротворца».