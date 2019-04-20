Жена Зеленского попала в список «Миротворца»

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского попала в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», Елену Зеленскую сочли «информатором незаконных вооруженных формирований».

«Информатор боевиков НВФ (так «Миротворец» называет ополчение Донбасса – прим. ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» сообщение украинского портала.

Ранее в украинских СМИ и социальных сетях распространяется скриншот публикации Елены Зеленской от 15 апреля 2014 года, когда супруга нынешнего кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призывала публиковать ролики о передвижении техники ВСУ за вознаграждение.

«Присылайте видео: передвижение украинских войск. Длительность не менее 1 минуты – 15 тыс. рублей», – говорилось в сообщении издания Life, репост которого был опубликован на ее странице в Facebook.

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К настоящему времени публикация пропала с ее странички, однако частично пост сохранился в веб-архиве.

Кроме того, по информации «Миротворца», Елена Зеленская является конечным бенефициаром ООО «Студия Квартал – 95», ООО «Зелари Фиш», Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия).

На просьбу украинского издания «Буквы» прокомментировать «находку» в глубинах ее страницы на Facebook Зеленская ответила: «Никак [не могу прокомментировать]. Глупости не комментируют».

Добавим также, 20 марта Коломойского внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

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