Коломойского внесли в базу сайта «Миротворец»

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в четверг попал в список скандального сайта «Миротворец», пишут СМИ.

«Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале», – такие причины указаны по добавлению олигарха на сайт, передает «Страна.ua».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что подал в суд на телеканал «1+1», чтобы защитить страну от олигарха, бывшего владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского.

Ранее в базу данных «Миротворца» добавили информацию о двух националистах, устроивших столкновение в Черкассах во время выступления Порошенко.