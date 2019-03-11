В «Миротворец» внесли украинских националистов

В базе данных сайта «Миротворец» появилась информация о еще двух националистах, устроивших столкновение в Черкассах во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

В разделе «Чистилище» появились члены Национального корпуса Иван Хижняк и Игорь Зайчук, передает «Страна».

В профиле Хижняка указано, что он «организатор нападения на сотрудников НП МВД Украины в Черкассах», а также «организатор заказных проплаченных митингов и шествий под националистическими лозунгами». Также сообщается, что он «лично наносил телесные повреждения правоохранителям». Про Зайчука написано, что он также организовывал нападения на сотрудников МВД, будучи младшим инспектором отдела полиции по охране объектов стратегического значения.

Ранее сообщалось, что после инцидента на митинге Порошенко в базу данных «Миротворца» был внесен глава Черкасского областного отделения «Национального корпуса» Дмитрий Кухарчук.

В субботу, 9 марта, националисты собрались на майдане в центре Киева, требуя расследовать коррупционный скандал в «Укроборонпроме» и попытавшись прорвать полицейский кордон перед администрацией президента. После этого они направились в Черкассы, где с применением пиротехники попытались прорваться к Порошенко.