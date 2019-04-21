«Миротворец» удалил данные на жену Зеленского

Скандальный сайт «Миротворец» неожиданно удалил данные на жену Владимира Зеленского Елену, которую ранее назвал «информатором незаконных вооруженных формирований»; СМИ связывают это с лояльностью к кандидату в президенты со стороны депутат Рады Антона Геращенко.

«Страна» напоминает, что сайт создавался Антоном Геращенко, который в последнее время «постоянно расхваливает Зеленского» и критикует действующего президент Петра Порошенко.

Ранее в воскресенье Елену Зеленскую поддержала невестка Петра Порошенко Юлия, однако припомнила шутки «Квартала 95» о своей семье.

Зеленская попала в базу данных скандально известного украинского сайта в субботу. Ее сочли «информатором незаконных вооруженных формирований». Позже она объяснила, по какой причине репостила российские СМИ, из-за чего попала в базу «Миротворца».