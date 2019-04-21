«Миротворец» удалил данные на жену Зеленского

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НОВОСТЬ ЧАСА:Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160
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За что овощеводам Дагестана пригрозили лишением тепличных условий
Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии
Россию ожидают эпидемии забытых болезней
Что станет с Порошенко в случае поражения
Тюмень спасли от боевиков
Как московские улицы влияют на русский язык
Вадим Шамсулин,
Большинство чиновников отродясь не имело языковой интуиции. Страна переполнена учреждениями, названия которых представляют собой бессмысленный набор букв: ЦПВШС, ГНИВЦ, ФГБУН… Вот язык, на котором чиновники общаются с окружающим миром. Подробности...
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Кассирша Пушкинского музея против актуального искусства
Ольга Андреева, корреспондент отдела науки журнала "Русский репортер"
Не надо забывать, что искусство – тоже бизнес. Сказать посетителю, что Люсьен Фрейд отвратителен, это как если бы официант отговаривал вас заказывать эскалоп, потому что свинина несвежая. Стоит в меню – ешь. Повесили в музее – смотри! Подробности...
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Порошенко отложил личинку в Зеленского
Глеб Простаков, журналист
Порошенко был сродни питону Каа из мультфильма про Маугли, своим танцем притягивая обезьян-бандер-логов к себе. Зеленский же был тем самым бандер-логом дразнившем змею. По смыслу - грозно. По форме - смешно. Подробности...
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Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон
Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотникПодробности...
Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама
Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утруПодробности...
Собор Парижской Богоматери сгорел
Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь ПарижПодробности...
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