Супруга Зеленского отреагировала на включение в список сайта «Миротворец»

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена объяснила, по какой причине она репостила российские СМИ, из-за чего попала в список скандального сайта «Миротворец».

Зеленская сообщила, что репост российских СМИ в 2014 году она сделала, поскольку не знала всех технических особенностей Facebook, передает «Украинская правда».

«Чей пост я репостила, уже не вспомню. Кого-то из друзей ... Не подозревала, что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя. Потому что ФБ может не показать подводку, а саму ссылку – оставить», – приводит ее цитату издание.

Напомним, в субботу Зеленская попала в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», Елену Зеленскую сочли «информатором незаконных вооруженных формирований».

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