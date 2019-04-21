Невестка Порошенко поддержала попавшую в базу «Миротворца» жену Зеленского

Жену кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елену, которая попала в базу скандального сайта «Миротворец», поддержала невестка действующего главы государства Петра Порошенко Юлия.

«Хочу выразить слова поддержки Елене Зеленской. Мне очень хорошо понятны ваши чувства и эмоции. Такие же, какие я чувствовала, когда выливались тонны откровенной лжи и необъективного злого юмора, в том числе с экранов 1+1 и со сцены «95 квартала», в адрес моей семьи. Надеюсь, Вы не имеете отношения к этому, но сейчас вам будет легче понять меня и то, что я испытывала последние пять лет», – передает слова Юлии Порошенко РИА «Новости».

Она добавила, что за пять лет так и не услышала хотя бы извинений или «публичных опровержений» от телеканала 1+1 и «Квартала 95».

Напомним, в субботу Зеленская попала в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Ее назвали «информатором незаконных вооруженных формирований».

Елена Зеленская после этого объяснила, по какой причине она репостила российские СМИ, из-за чего и попала в список скандального сайта.

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