Шарий объяснил, почему Зеленский боится закрыть сайт «Миротворец»

«Он будет откладывать закрытие «Миротворца», пока условная Меркель при всех не спросит, почему на Украине работает этот сайт? И что, Зеленский будет лопотать, мол, я не занимаюсь закрытием сайтов? Это просто курам на смех», – заявил газете ВЗГЛЯД блогер Анатолий Шарий, комментируя призыв представителя миссии ООН на Украине Бенджамина Моро закрыть сайт «Миротворец».

«Зеленский сам давным-давно знает, что надо закрыть сайт «Миротворец». Этот вопрос не раз поднимался в офисе президента. Но Зеленский боится реакции меньшинства. Боится, что опять раздадутся крики «нет капитуляции», – считает украинский медиаменеджер и политический деятель Анатолий Шарий.

«Власть продолжает дрожать и прогибаться, садиться на шпагат перед долбанным меньшинством. И это при том, что и в ООН, и во множестве журналистских организаций призывали к тому, чтобы закрыть сайт «Миротворец». Абсолютно очевидно, что данный ресурс нарушает законодательство, его существование идет вразрез со статьями уголовного кодекса. Причем статьями уголовного кодекса любой страны», – продолжил эксперт.

Кроме того, просто закрыть сайт – это не выход, считает собеседник. «К примеру, нельзя закрыть условный порносайт и не привлечь к ответственности его организаторов – тех ублюдков, которые этот сайт курировали. А в случае с сайтом «Миротворец» такой человек находится в орбите новой власти – это Антон Геращенко», – отметил Шарий.

«Потому необходимо не только закрытие сайта, но и четкое, полное расследование, и обязательная передача в суд материалов по тем людям, которые причастны к функционированию этого незаконного сайта», – подчеркнул блогер.

«Но Зеленский этого боится. И будет откладывать, пока не опозорится на весь мир. Пока условная Меркель при всех не спросит, почему на Украине работает этот сайт? И что, Зеленский будет лопотать, мол, я не занимаюсь закрытием сайтов? Это просто курам на смех», – заключил Анатолий Шарий.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро на заседании комитета Верховной рады по свободе слова призвал депутатов инициировать закрытие портала «Миротворец».

«Сайт содержит личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных, в свою очередь, несет опасность для таких лиц», – заявил Моро.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен инициировать закрытие «Миротворца», однако, по его мнению, сайт должен исправлять свои ошибки.

«Я как президент не могу открывать или закрывать сайты. Если там нарушено законодательство, как было с некоторыми сайтами по терроризму, тогда я готов включаться. Но если я начну включаться в любые сайты, это не очень правильно», – заявил Зеленский.

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