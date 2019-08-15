Экипаж А321 из Жуковского попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Семь членов экипажа самолета А321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, попали в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Данные членов экипажа размещены в разделе сайта «Чистилище». В список попали два пилота А321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые посадили самолет на кукурузное поле, а также пять бортпроводников.

Всех их обвиняют в «неоднократном сознательном нарушении Государственной границы Украины» при попытке попасть в «захваченный» Крым, а также в «соучастии в нелегальном перемещении людей и грузов» на якобы оккупированную Россией территорию, говорится на сайте.

Портал «Миротворец» не является официальным ресурсом, на нем размещены личные данные людей, которых называют «изменниками родины».

При вылете из аэропорта Жуковский в Симферополь самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», столкнулся со стаей чаек. Пилоты посадили воздушное судно на поле, в Кремле отметили, что командир корабля Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин будут представлены к наградам. Глава правительства Дмитрий Медведев также призвал наградить экипаж.

В июне базу «Миротворца» попал журналист Владимир Познер. В июле та же участь постигла российского телеведущего Андрея Малахова.