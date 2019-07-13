Малахова записали во враги Украины

Российский телеведущий Андрей Малахов добавлен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» за участие в телемосте Киев – Москва, который прошел в пятницу в эфире телеканала «Россия 1».

В сообщении говорится, что Малахова добавили в список за «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России». «Россия 1» в заявлении названа «антиукраинским пропагандистским каналом», передает ТАСС.

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Ранее в субботу Малахов обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому в связи с ситуацией вокруг телемоста.

Напомним, для Киева стало шоком решение украинского и российского каналов провести телемост. NewsOne на Украине вынудили отказаться от проведения телемоста.