Малахов обратился к Зеленскому

Телеведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому в связи с ситуацией вокруг телемоста.

Малахов заявил в Instagram, что планировалось провести «исторический гуманитарный телемост» между Россией и Украиной. Он не предполагал, что это приведет к угрозам в адрес его коллег на Украине и их семей.

Телеведущий заявил, что Зеленский как гарант конституции должен предпринять все необходимые шаги для защиты «слуг народа, четвертой власти – журналистов», передает РИА «Новости».

Малахов заверил, что согласился участвовать в планировавшемся диалоге, желая «показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой». По словам Малахова, он собирался «сделать праздник улыбок и счастья».