Медведев поручил представить к наградам экипаж севшего в поле под Жуковским лайнера

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что действия экипажа лайнера «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в поле под Жуковским, заслуживают самой высокой оценки и награды.

«У нас произошло авиационное происшествие. Благодаря такому очень умелому действию экипажа удалось предотвратить катастрофу, удалось предотвратить гибель людей. Понятно, там будут работать комиссии, которые должны выяснить, что произошло и из-за чего. Но в любом случае то, что вот в таких весьма сложных условиях удалось посадить самолет – это, безусловно, такое очень хорошее событие», – заявил Медведев, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «действия экипажа заслуживают самой высокой оценки, по итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным», передает ТАСС.

В четверг утром самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После отрыва от ВПП самолет столкнулся со стаей чаек, которые, предположительно, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321, который посадил самолет с горящими двигателями в кукурузном поле возле Жуковского. Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов также заявил, что командир самолета совершил чудо.

В Кремле пообещали наградить спасших жизни людей под Жуковским летчиков.