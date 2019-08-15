Экипаж севшего в поле возле Жуковского самолета назвали героями

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321 «Уральских авиалиний», который посадил самолет с горящими двигателями в кукурузном поле возле Жуковского.

«Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», – написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Тем временем генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин заявил, что экипаж самолета А321могут представить к наградам.

«В поле всегда тяжело сажать, надо на брюхо сажать, без выпуска шасси, может привести к катастрофе... Это серьезная ситуация, когда стая птиц – это серьезно. (Летчика) представляют обычно (к наградам), если посадил удачно, остались живы, сам остался жив и другие члены экипажа, или пассажиры остались живы, если пассажирский самолет. Представляют, конечно, все зависит от ситуации. Нас обычно, я помню, орденом Красной звезды награждали, орденом Мужества», – сказал Антошкин, передает РИА «Новости».

По его словам, случаев попадания птиц в двигатели или лобовое стекло самолетов было много. В некоторых аэропортах для предотвращения таких ситуаций держат хищных птиц, которые отгоняют других.

«Летчики должны смотреть, и руководители полета обязаны предупреждать по этим птицам. Попадание птиц в двигатель всегда вызывает или пожар, или остановку двигателя, смотря какая птица. Если большая, то это уже серьезно. Все зависит от того, сколько двигателей в самолете. Если один – это плохо заканчивается, как правило. А если 2-4, то самолет можно посадить», – заметил депутат.

Совершивший жесткую посадку экипаж самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

При взлете самолет столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП. Лайнер совершил аварийную посадку с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели. Пожара на борту самолета не было. По данным подмосковного МЧС, пострадали 10 человек, среди них трое детей.

Прокуратура начала проверку ЧП с самолетом.

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