Прокуратура начала проверку ЧП с самолетом в Жуковском

Прокуратура начала проверку инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», экстренно севшим в районе Жуковского в Подмосковье, сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

«Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – передает ТАСС слова Коротковой.

На месте ЧП работает заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.

В Росавиации рассказали, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

«Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации. Руководитель Росавиации выехал в аэропорт «Жуковский», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, ранее в четверг при взлете авиалайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний», следовавшего из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь, произошло возгорание двигателя, самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В экстренных службах сообщили, что загоревшийся при взлете в Жуковском двигатель самолета Airbas 321 отвалился при аварийной посадке.