Загоревшийся у авиалайнера в Жуковском двигатель отвалился при посадке

Загоревшийся при взлете в Жуковском двигатель самолета Airbas 321 отвалился при аварийной посадке, сообщили в экстренных службах региона.

«Двигатель, загоревшийся после вылета [самолета] в Симферополь <...>, при посадке отвалился на три метра, он дымится, его заливают пеной», – приводит ТАСС слова источника.

В экстренных службах также сообщили, что экипаж самолета A321, аварийно севшего после взлета из аэропорта Жуковский, смог посадить лайнер на брюхо в чистом поле вблизи деревни Рыбаки.

«Самолет сел на брюхо в поле вблизи деревни Рыбаки, это в 3-5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Жуковский», – сказал источник.

В МЧС России сообщили, что пострадавших при ЧП нет. Эвакуированных людей отвели на расстояние 300 м от места посадки.

Гендиректор «Уральских авиалиний» также сообщил, что экипаж самолета» совершил аварийную посадку в Подмосковье, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

«[Аварийную] посадку [экипаж] сделал правильно, самолет не загорелся, всех пассажиров эвакуировали, погибших и раненых нет», – сказал Скуратов.

Напомним, при взлете авиалайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний», следовавшего из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь, загорелся двигатель.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД