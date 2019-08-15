Названа причина пожара в двигателях севшего в поле возле Жуковского лайнера

Самолет Airbus А321 при взлете из подмосковного Жуковского столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП, сообщает Росавиация.

«Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Там также отметили, что самолет совершил аварийную посадку с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели. Пожара на борту самолета А321 не было.

Экипаж слаженно организовал и осуществил эвакуацию пассажиров по аварийным надувным трапам. Серьезных травм у четверых пострадавших нет.

Совершивший жесткую посадку экипаж самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В экстренных службах сообщили, что загоревшийся при взлете двигатель самолета отвалился при аварийной посадке. Прокуратура начала проверку ЧП с самолетом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД