При посадке самолета в поле возле Жуковского пострадали 23 человека

Количество пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321 возросло до 23 человек, среди них девять детей, сообщили в экстренных службах.

Источник ТАСС сообщил, что возраст несовершеннолетних – от двух до девяти лет.

Пострадавших госпитализировали в больницы Жуковского и Раменского.

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Экипаж самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321, который посадил самолет с горящими двигателями в кукурузном поле возле Жуковского.

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