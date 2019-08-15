Стало известно, откуда в небе вблизи Жуковского взялись чайки

Чайки, попавшие в двигатель самолета А321 «Уральских авиалиний» и ставшие причиной жесткой посадки воздушного судна, на борту которого находились более 200 пассажиров, появились вблизи аэропорта Жуковский из-за свалки, рассказал местный дачник.

Слушатель радиостанции «Говорит Москва» Армен рассказал, что вблизи Жуковского, рядом со взлетно-посадочной полосой, у него есть дача. «Там рядом большая свалка, там столько этих чаек летает. Огромное количество. Я не знаю, как там самолеты летают вообще, как не сталкиваются [с чайками]», – сказал он.

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Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321, который посадил самолет с горящими двигателями на кукурузном поле возле Жуковского.

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