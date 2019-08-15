Заслуженный летчик СССР: Командир самолета под Жуковским совершил чудо

«При сложившейся ситуации такой исход – это просто чудо, которое сотворил командир корабля. Благодаря его действиям, все пассажиры живы», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик СССР Олег Смирнов, комментируя посадку самолета А321 с горящими двигателями в кукурузном поле возле Жуковского.

Заслуженный летчик СССР и эксперт Ространснадзора Олег Смирнов отметил, что пилоты сработали самым грамотным образом. «В таких условиях сажать самолет крайне сложно, это геройский поступок командира корабля и экипажа. В истории гражданской авиации немало случаев, когда попадание птиц в турбины заканчивалось катастрофами», – пояснил Смирнов.

Смирнов рассказал, что попадание птиц в турбины двигателей самолетов – очень распространенный случай в небе.

«Нет практически ни одного дня, чтобы этого не происходило. Исходы разные, в большинстве случаев самолет продолжает движение. Обычно меры в районе аэропортов предпринимаются и работают, птиц отпугивают. Очень большое значение имеет состояние экологии, чтобы не было болот, свалок и других привлекательных мест для птиц. Но это произошло не близ аэропорта, а когда самолет уже значительно удалился», – сказал эксперт.

Он также добавил, что пилот поступил абсолютно грамотно, посадив самолет без шасси.

«Вне аэродрома рекомендуется садиться с убранными шасси, потому что так будет меньше поломок и других последствий, снижается и вероятность пожара. Так что командир корабля очень правильно поступил, что не стал выпускать их», – заключил Смирнов.

Напомним, совершивший жесткую посадку экипаж самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

При взлете самолет столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП. Пассажиры рассказали, что двигатель несколько раз хлопал, его пытались запустить , после чего лайнер начал падать. По данным подмосковного МЧС, пострадали 10 человек, среди них трое детей.

Позже в пресс-службе Министерства здравоохранения России заявили, что после аварийной посадки самолета госпитализированы 23 человека, из них пятеро детей.

В свою очередь губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал экипаж самолета героями.

Прокуратура начала проверку ЧП с самолетом. После инцидента с самолетом возбуждено уголовное дело.

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