После ЧП с севшим в поле возле Жуковского Airbas 321 возбудили дело

Уголовное дело возбуждено после инцидента с самолетом Airbas 321 в столичном аэропорту Жуковский, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.

Марковская сообщила, что «по факту жесткой посадки пассажирского самолета, следовавшего рейсом Москва – Симферополь, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», передает ТАСС.

Также прокуратура начала проверку ЧП с самолетом в Жуковском.

Напомним, при взлете у авиалайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний», следовавшего из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь, загорелся двигатель. Он отвалился при аварийной посадке в кукурузном поле в километре от ВПП.

Пострадали десять человек, среди которых трое детей.

Сообщалось, что причиной инцидента якобы стало столкновение самолета со стаей чаек.

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